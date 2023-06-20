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台南永康明起針對13處交通瓶頸疏導 連5天加強取締酒駕

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

端午節連續假期22日至25日4天，台南永康分局提前明天下午4點起針對永康交流道、大灣交流道及台1線等重要路口13處，規畫實施專責交通疏導，減少車流，並連續5天強力取締酒後駕車及路口停讓行人優先通行。

永康分局交通組長葉敏旭說，去年端節連假大灣交流道及永康交流道上午9點到12點，如實施匝道儀控，車流進入國道1號會變緩慢，提醒民眾出門前，察看永康分局臉書粉絲專頁即時路況或收聽警廣。

他說，今年端節連假除交通疏導更會針對酒後駕車及路口不禮讓行人等，連續5天專案性強力執法。統計今年迄今酒後駕車取締586件，路口不停讓行人等各項交通違規取締2802件，各項執法能量，均優於去年同期，但端節連假期間，飲宴增加，為避免酒後駕車肇事，並確保路口停讓行人優先通行，連續5日專案取締。

永康分局表示，除13處增派人力交通疏導，安維小組會利用分局指揮中心針對交流道周邊進行嚴密車流監控，如匝道因儀控回堵，立即派遣人員前往疏導車流改道，透過警廣電台播報最新路況訊息，提醒用路人及早改道通行。

台南永康明天起13處交通瓶頸加強疏導，連5天加強取締酒駕。記者周宗禎／翻攝
台南永康明天起13處交通瓶頸加強疏導，連5天加強取締酒駕。記者周宗禎／翻攝
台南永康明天起13處交通瓶頸加強疏導，連5天加強取締酒駕。記者周宗禎／翻攝
台南永康明天起13處交通瓶頸加強疏導，連5天加強取締酒駕。記者周宗禎／翻攝
台南永康明天起13處交通瓶頸加強疏導，連5天加強取締酒駕。記者周宗禎／翻攝
台南永康明天起13處交通瓶頸加強疏導，連5天加強取締酒駕。記者周宗禎／翻攝
台南永康明天起13處交通瓶頸加強疏導，連5天加強取締酒駕。記者周宗禎／翻攝
台南永康明天起13處交通瓶頸加強疏導，連5天加強取締酒駕。記者周宗禎／翻攝
台南永康明天起13處交通瓶頸加強疏導，連5天加強取締酒駕。記者周宗禎／翻攝
台南永康明天起13處交通瓶頸加強疏導，連5天加強取締酒駕。記者周宗禎／翻攝

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