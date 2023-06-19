新北驚傳女子墜樓 身體攔腰斷兩截

新北市新莊區新北大道某社區大樓，今天中午12時許驚傳女子墜樓，且身體被攔腰切成兩截。警方後來查出死者是34歲陳姓女子，並非住戶，當天她到該社區找親戚，之後就傳出墜樓，原因待查。

據了解，這個社區樓高18層，中午12時許有住戶被重物撞擊聲驚動，發現女子墜樓。警方獲報到場，發現女子疑在墜落過程中撞擊到金屬雨遮，身體被攔腰切成兩截，上、下半身落在相距近2公尺地面。

員警依墜落位置，逐層逐戶清查，查出死者是34歲陳姓女子，並非住戶，當天她到該社區找親戚，之後就傳出墜樓。警方已經聯繫到家屬，詳情待調查釐清。

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