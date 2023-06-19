農漁會去年阻詐逾1.2億元 保住客戶血汗錢

國內金融詐騙頻傳，根據內政部警政署統計，去年有121家農漁會信用部，經通過成功攔阻245件詐騙案，攔阻金額高達1億2503萬元。農委會農金會表示，已要求全體農漁會信用部櫃檯人員落實防範金融詐騙工作，主動關懷疑似遭詐騙的臨櫃客戶，必要時通報管區警員到場協助處理，共同合作防止金融犯罪。

根據警政署統計，去年有121家農漁會信用部經通報後成功攔阻245件詐騙，阻攔金額1億2503萬元，；攔阻總金額達百萬元以上者有38家，金額以台中市大里區農會居冠達758萬元，同時通報件數也最多達10件、沙鹿區農會居次達575萬元、屏東縣竹田鄉農會第三達500萬元；攔阻金額及案件數最多的縣市為彰化縣，分別為2694萬元及47件

農金會指出，近年來成功攔阻詐騙的信用部家數、案件數及金額均有成長趨勢，而在去年成功阻攔案例中，有居民表示接獲詐騙集團電話，要求其向農會人員謊稱以匯款購買房屋的50萬元訂金來躲避追查；也有老翁接獲自稱是檢察官來電，謊稱其帳戶涉及詐騙案即將遭到凍結，欲至農會提領現金45萬元。

農金會表示，上述案例都是因民眾至農會辦理匯款或提領現金等手續時，經櫃員關懷提問後深覺可疑，耐心分析疏導及解說類似詐騙案例，立即通報員警到場協助，成功攔阻詐騙；提醒民眾，歹徒利用人性弱點，詐騙手法日益翻新，除提高警覺外，並應小心求證，以避免財產損失。