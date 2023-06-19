國3通霄段聯結車撞路肩緩撞車 2割草工人慘死車底

該輛被撞緩撞新車今天首度上路，包商高姓女婿也是第一天開新車到國道工作，未料卻發生憾事。記者吳傑沐／攝影 國三北上141k苗栗通霄路段，今天上午10時發生一起重大死亡車禍事故。一輛連結大貨車駕駛疑恍神偏離車道，追撞停在路肩的緩撞車，緩撞車被推撞前方小工程車，站在工程車後方的小包工頭及防撞車駕駛猶如夾心餅乾，最後被撞入防撞車底，兩人當場明顯死亡。

據了解，肇禍陳姓駕駛酒測值零，他稱說看到前方有兩輛工程車已來不及閃避。黃姓包商說，死者是其高姓女婿及長期配合的下游包商石姓工頭，當時是執行除草作業，沿路下放割草工人，事發地點是第二站，剛到現場停好車輛，其女婿下車與工頭站在工程車後方調度工作，未料卻發生憾事。

他說，該輛緩撞新車今天首度上路，原本擔任調度工作的女婿，也是第一天開新車到國道工作，女兒還開心陪他上工，當時她人在緩撞車上躲過一劫。強大撞擊下，高妻只能眼睜睜見車前兩人消失在眼前，飽受驚嚇也傷心欲絕，家中還有兩名幼兒，當場悲痛跪倒在地，不斷呼喊丈夫名字，希望能有一線生機。

由於高姓死者家住通霄，事發第一時間，家屬即趕赴到場，看到人卡車底，毫無生跡，一度全家跪求消防救護人員趕緊送醫急救，也氣罵拍打肇事駕駛。

警方表示，目前肇事原因還要釐清，死者身分也有待家屬指認，全案依過失致死罪嫌偵辦調查中。並呼籲駕駛人駕車行駛高速公路，應注意車前狀況，勿疲勞駕駛，若有身體不適或是服用藥物導致精神疲憊勿勉強上路，疲勞時請就近下交流道或至服務區內休息，以免發生事故造成他人或自身危害。 肇禍連結大貨車左側車頭及車身有明顯碰撞毀損痕跡，距離撞擊點約50公尺才煞停路肩。記者吳傑沐／攝影

兩名工人被撞進緩撞車底已明顯無生命跡象，等待救援。記者吳傑沐／攝影