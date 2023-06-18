培養防災急救種子 小童軍參訪消防隊雀躍：是消防車！

每個人難以預料身旁何時出現危機，因此從小培養防災和急救能力就變得至關重要。桃園市消防局大竹義消分隊員為了讓國小童軍團具備生存技能，今特別帶領桃園市198團航空城複式童軍團至大竹消防隊參訪，親自體驗消防隊及認識救災觀念，希望從小紮根消防觀念，培養防災急救的種子。

｢是救護車、消防車！｣小童軍們滿心雀躍，以充滿好奇的眼神盯著各式消防及救護車輛，為了讓學童能更加印象深刻，大竹分隊以分站方式讓小童軍們親自體驗認識消防隊。除了解說如何使用滅火器，也特別提醒當火災發生時，一定要記得先大聲呼喊「失火了！」並以「小火快跑、濃煙關門」為原則進行避難；使用滅火器則要注意自身安全及避難逃生動線。

另外隊員也藉此機會和學童宣導，若家中房子屬於透天厝、平房、或5樓以下公寓等建築，回家後記得提醒家長可以至消防隊免費申請「住宅用火災警報器」，以便及早發現火災；接著由救護員解說及示範CPR及AED的使用，並透過安妮教具實地練習，讓童軍們更深入了解急救的重要性。