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培養防災急救種子 小童軍參訪消防隊雀躍：是消防車！

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

每個人難以預料身旁何時出現危機，因此從小培養防災和急救能力就變得至關重要。桃園市消防局大竹義消分隊員為了讓國小童軍團具備生存技能，今特別帶領桃園市198團航空城複式童軍團至大竹消防隊參訪，親自體驗消防隊及認識救災觀念，希望從小紮根消防觀念，培養防災急救的種子。

｢是救護車、消防車！｣小童軍們滿心雀躍，以充滿好奇的眼神盯著各式消防及救護車輛，為了讓學童能更加印象深刻，大竹分隊以分站方式讓小童軍們親自體驗認識消防隊。除了解說如何使用滅火器，也特別提醒當火災發生時，一定要記得先大聲呼喊「失火了！」並以「小火快跑、濃煙關門」為原則進行避難；使用滅火器則要注意自身安全及避難逃生動線。

另外隊員也藉此機會和學童宣導，若家中房子屬於透天厝、平房、或5樓以下公寓等建築，回家後記得提醒家長可以至消防隊免費申請「住宅用火災警報器」，以便及早發現火災；接著由救護員解說及示範CPR及AED的使用，並透過安妮教具實地練習，讓童軍們更深入了解急救的重要性。

大竹分隊長林羿欣表示，本次的參訪活動為國小童軍們拓展了生存知識的邊界，讓他們更了解防災和急救的世界。活動最後以有獎徵答方式總結宣導重點，小童軍們皆踴躍搶答，也希望透過本次參訪，這些知識和技能能伴隨他們一生，成為面對災害和緊急狀況時的寶貴財富。

小童軍團今天至大竹分隊體驗消防隊、認識救災觀念。圖／大竹分隊提供
小童軍團今天至大竹分隊體驗消防隊、認識救災觀念。圖／大竹分隊提供
小童軍團表情認真看著救護人員解說及示範CPR。圖／大竹分隊提供
小童軍團表情認真看著救護人員解說及示範CPR。圖／大竹分隊提供

火災 桃園 救護車

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