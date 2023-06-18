高雄賊偷彩券行2萬現金、75張刮刮樂 落網時刮6張都槓龜

高雄市前鎮區復興三路一家彩券行今晨警報聲大響，保全聞聲查看，赫見一名黑衣男逃逸；警方發現竊賊趁店家打烊前，潛入廁所躲藏，搜刮2萬2000現金及價值16萬9000元的75張刮刮樂；警方以車追人，下午3時逮獲龔姓竊賊，龔已將現金花光，另刮了6張刮刮樂槓龜。

警方調查，前鎮區復興三路上一家彩券行，今晨1時32分許，保全人員聽到警報器警示聲，還有玻璃碎裂聲響，前往查看，發現身穿黑衣、黑褲、戴黑頭套的男子，肩上扛著一個黃色大袋子逃離現場。

警方調閱監視器追查，發現竊賊在店家打烊前即潛入廁所內躲藏，趁店員下班後，夜半無人之際，趁機搜刮店內鐵櫃2萬2000現金，以及各種面額計16萬9000刮刮樂彩券。行竊過程中，竊賊不慎觸動警報器，手腳俐落打破店家玻璃逃逸。

警方循線追緝竊賊，以車追人，發現竊賊懸掛贓車牌，下午查出家住林園區王公路的龔姓男子（40歲）涉有重嫌，前往埋伏，在王功路一家超商前逮獲龔男，龔坦承缺錢花用犯案，現金已花光，另刮了6張刮刮樂，但都槓龜。

警方隨後在龔男住處起出做案用的黑衣褲、頭套、球鞋及完好的69張刮刮樂彩券；警詢後，依加重竊盜罪嫌移送偵辦。