彰化縣首度開放騎樓停機慢車 違停還是得吃罰單

為改善彰化火車站周邊道路騎樓被占用亂象，及機車停車空間不足問題，彰化縣政府頒訂彰化縣彰化市騎樓停放機慢車規定，公告6個路段試辦騎樓停放機慢車，6月15日實施，如未依規定停放方式，將由警方依違規停車逕行舉發。這是彰化縣首度開放騎樓停放機慢車，交通處代理處長許俊宏說，如果試辦效果良好，會考慮擴大到其他鄉鎮市。

縣議員陳銌銌指出，很多機車族因無處停車，往往將機車停放在騎樓，彰化縣因未開放騎樓可停放機車，因此常被店家或住家報警取締，或者遭人檢舉，引來紛爭，她因此提案建議比照台中市訂定自治條例，開放騎樓停放機車、自行車，增加民眾停車空間，商家也可吸引更多消費者上門，很高興獲縣府採納。

不過，縣府在研議開放騎樓停放機慢車時，曾與相關路段商家及里長溝通，原本多持反對態度。不過，縣府交通處代理處長許俊宏說，經彰化市公所與里長、店家代表協調後，不再反對，因此得以順利試辦騎樓停放機慢車。

依彰化市騎樓停放機慢車規定，停放機慢車應留設行人、機車及自行車進出空間。停車方式，若騎樓寬度3.5公尺以上，機慢車應停放以一列為限，車輪邊緣應與建築標齊，若是3公尺以上騎樓，機慢車得以斜向停放，並維持騎樓淨寬1.5公尺以上無障礙通行空間。如未依規定停放，致妨行人通行，即視為違規停車，由警方依道路交通管理處罰條例逕行舉發。