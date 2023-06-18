驚魂夜！信義區砂石車今凌晨衝民宅 疏散5戶16人今建物支撐補強

台北市信義區凌晨發生砂石車疑失控衝進民宅，造成民宅騎樓柱子被撞斷、1輛機車受損，幸現場無人傷，不過經北市府勘查建物結構有安全之虞，立即由民政局、信義區公所協助處理住戶安置事宜，新工處協助支援處理建物安全支撐。一共疏散5戶16人至臨近商旅安置休息，無人員傷亡。今天上午8點開始，也將進行建物的支撐補強作業。

台北市信義區松德路120號今天凌晨零點20分左右，突然發生一輛砂石車在松德路118巷口因不明原因失控，直接撞進旁邊的120號民宅。有網友在臉書社團「信義區三兩事

」貼文表示「一聲巨響，車頭好像毀了，人希望沒事」，也有網友說「柱子沒了，靠車子在支撐」。

台北市災害應變中心今天凌晨接獲報案後，聯繫建管處派技師至現場評估，經勘查建物有結構安全之虞，由民政局、信義區公所協助處理住戶安置事宜，新工處協助支援處理建物安全支撐。都發局局長、建管處處長、信義區公所區長等趕抵現場了解情況。