澎湖民宅1樓起火21歲女躲頂樓獲救 消防員：原則為往下逃生
澎湖馬公市大賢街3層樓民宅昨上午1樓冒出濃煙，消防獲報後，出動4車10人趕赴現場緊急灌救，並逐層在頂樓找到21歲女性住戶，她雖喉嚨不適但並無大礙。不過，消防局呼籲，火場逃生原則為往下逃生，最佳策略就是離開建築物。
昨天上午8時許，澎湖馬公市一水泥樓房有濃煙竄出，當時消防馬公、澎南分隊在10分鐘即控制火勢，勤務人員背負空氣呼吸器入室搶救，在頂樓發現疑因逃生躲至頂樓避難的女子，她因喉嚨不適，被送往醫院進一步觀察。
「人往上跑，根本跑不贏煙！」消防局呼籲民眾，火場逃生最佳策略就是離開建築物，而離開建築物最好的方法，就是往一樓往外逃生，且濃煙平均上升速度為每秒3至5公尺，人平均往上速度只有每秒0.5公尺，因此火場逃生原則為往下逃生。
此外，消防員提醒，在開門之前，應先觸摸門把測試溫度，並觀察門外是否有煙霧。如果門把溫度很高覺得燙手時，表示門的另一邊已是高溫的狀態，切勿開門，並改採其它逃生避難路線。
今年4月下旬，彰化食品廠才因祝融上門釀7死慘劇，當時就有消防員指出，逃生動線不當才導致嚴重傷亡的主因，而火災中當下，最致命的反倒不是火，而是濃煙，民眾應依循逃生往下原則，避免濃煙嗆傷。
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