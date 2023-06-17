澎湖民宅1樓起火21歲女躲頂樓獲救 消防員：原則為往下逃生

澎湖馬公市大賢街3層樓民宅昨上午1樓冒出濃煙，消防獲報後，出動4車10人趕赴現場緊急灌救，並逐層在頂樓找到21歲女性住戶，她雖喉嚨不適但並無大礙。不過，消防局呼籲，火場逃生原則為往下逃生，最佳策略就是離開建築物。

昨天上午8時許，澎湖馬公市一水泥樓房有濃煙竄出，當時消防馬公、澎南分隊在10分鐘即控制火勢，勤務人員背負空氣呼吸器入室搶救，在頂樓發現疑因逃生躲至頂樓避難的女子，她因喉嚨不適，被送往醫院進一步觀察。

「人往上跑，根本跑不贏煙！」消防局呼籲民眾，火場逃生最佳策略就是離開建築物，而離開建築物最好的方法，就是往一樓往外逃生，且濃煙平均上升速度為每秒3至5公尺，人平均往上速度只有每秒0.5公尺，因此火場逃生原則為往下逃生。

此外，消防員提醒，在開門之前，應先觸摸門把測試溫度，並觀察門外是否有煙霧。如果門把溫度很高覺得燙手時，表示門的另一邊已是高溫的狀態，切勿開門，並改採其它逃生避難路線。