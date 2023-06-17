台南男昨持刀槍闖18樓豪宅 捆綁女屋主洗劫40萬財物 今桃園落網
台南中西區一豪宅昨天下午2時許發生一起強盜案，住在18樓的女屋主遭許姓男子乘隙侵入屋內，涉持尖刀及BB槍控制女屋主及友人並以束帶捆綁後，洗劫屋內現金1萬多元、手表及名牌包等財物約40萬元。台南市警二局成立專案小組，今天循線在桃園逮捕許男，帶返分局訊問中。
據調查，許男當時戴口罩、手套，因大樓有保全管理及監測器，他上樓後在該樓層等候，趁屋主開門之際侵入屋內，控制女屋主及友人行動。許男隨後持自備大型棉被袋，將收刮而來財物放置入，隨後揚長而去，顯見有備而來。
案發後，台南市警二分局除發布協尋，該身高170公分、中等身材男子、左手臂有刺青等特徵，並提供作案用車輛型號，且派員到雲林戶籍地找人未果。
今天上午經桃園警方通報，作案車輛在桃園地區一殯儀館附近尋獲，專案小組人員立即北上，順利逮捕許男，下午將人帶返台南警分局訊問調查。
然而，許男如何進入豪宅大樓，懷疑有內鬼接應，警方指出，全案仍有疑點尚待釐清，正進一步詢問嫌犯。至於案發後，警方已找來屋主及友人等釐清案發經過。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言