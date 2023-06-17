影／行車糾紛互按喇叭 高雄騎士怒踹車門捶車窗吞3罪3罰單

洪姓男子昨晚騎機車行經高雄市九如一路，和轎車駕駛余姓男子發生行車糾紛，雙方互按喇叭，衍生口角，洪怒攔下轎車，踹車門，還徒手捶破車窗；警方釐清事實後，依毀損、強制、恐嚇等3罪將洪送辦，另對余、洪兩人各開出2張及3張罰單。

警方調查，洪姓男子（27歲）昨晚7時許騎機車行經三民區九如一路，和駕駛轎車的余姓男子（21歲），發生行車糾紛，兩人互按對方喇叭示意，兩車行駛至光武路口時，洪騎至余的轎車前方攔車。

雙方停在馬路上，爆發口角，當時余男仍坐在車中，洪男氣不過，將機車停妥後，怒伸腳踹車門，又徒手捶破轎車右前窗玻璃，自己右手被割傷，血濺現場。

警方獲報趕抵，洪男傷勢無大礙，經調查是一起行車糾紛，因洪男踹車門、破車窗行徑，余男堅持提告，警方將洪逮捕，警詢後，依毀損、強制、恐嚇等3罪嫌移送偵辦。

另洪、余雙方在馬路沿路發生行車糾紛，其中洪男在行駛途中，驟然煞車，並於車道中暫停行為，依違反道路交通處罰條例第43條第1項第4款規定，可處6000元至2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月，駕駛人另應接受道安講習；另未依規定使用方向燈，開出可處1200元至3600元以下罰單；在人行道違停，開出可處300元至600元以下罰單。