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影／行車糾紛互按喇叭 高雄騎士怒踹車門捶車窗吞3罪3罰單

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

洪姓男子昨晚騎機車行經高雄市九如一路，和轎車駕駛余姓男子發生行車糾紛，雙方互按喇叭，衍生口角，洪怒攔下轎車，踹車門，還徒手捶破車窗；警方釐清事實後，依毀損、強制、恐嚇等3罪將洪送辦，另對余、洪兩人各開出2張及3張罰單

警方調查，洪姓男子（27歲）昨晚7時許騎機車行經三民區九如一路，和駕駛轎車的余姓男子（21歲），發生行車糾紛，兩人互按對方喇叭示意，兩車行駛至光武路口時，洪騎至余的轎車前方攔車。

雙方停在馬路上，爆發口角，當時余男仍坐在車中，洪男氣不過，將機車停妥後，怒伸腳踹車門，又徒手捶破轎車右前窗玻璃，自己右手被割傷，血濺現場。

警方獲報趕抵，洪男傷勢無大礙，經調查是一起行車糾紛，因洪男踹車門、破車窗行徑，余男堅持提告，警方將洪逮捕，警詢後，依毀損、強制、恐嚇等3罪嫌移送偵辦。

另洪、余雙方在馬路沿路發生行車糾紛，其中洪男在行駛途中，驟然煞車，並於車道中暫停行為，依違反道路交通處罰條例第43條第1項第4款規定，可處6000元至2萬4000元以下罰鍰，並吊扣汽車牌照6個月，駕駛人另應接受道安講習；另未依規定使用方向燈，開出可處1200元至3600元以下罰單；在人行道違停，開出可處300元至600元以下罰單。

余男則因未依規定使用方向燈及人行道違停，被警方依違反道交條例開出可罰1200元至3600元以下罰單，以及300元至600元以下罰單。

高雄洪姓機車騎士和余姓轎車駕駛昨晚在三民區九如一路發生行車糾紛，余怒攔車，徒手捶車窗，遭警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓機車騎士和余姓轎車駕駛昨晚在三民區九如一路發生行車糾紛，余怒攔車，徒手捶車窗，遭警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓機車騎士和余姓轎車駕駛昨晚在三民區九如一路發生行車糾紛，余怒攔車，之後又伸腳踹轎車車門。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓機車騎士和余姓轎車駕駛昨晚在三民區九如一路發生行車糾紛，余怒攔車，之後又伸腳踹轎車車門。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓機車騎士和余姓轎車駕駛昨晚在三民區九如一路發生行車糾紛，余怒攔車，之後又踹車門、徒手捶車窗，遭警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高雄洪姓機車騎士和余姓轎車駕駛昨晚在三民區九如一路發生行車糾紛，余怒攔車，之後又踹車門、徒手捶車窗，遭警方逮捕。記者石秀華／翻攝

罰單 人行道

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