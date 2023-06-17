綠島遊客猛踹梅花鹿 台東縣府依法開罰1.5萬元

陳姓男子日前到綠島旅遊，夜間私闖綠島梅花鹿生態園區，拍攝拉梅花鹿玩鬧並用腳踹梅花鹿影片，台東縣動物防疫所接獲舉報調查後，認定違反動物保護法事證明確，今日依法開罰1萬5000元，並呼籲民眾愛護動物，切勿以身試法。

台東縣政府農業處長許家豪表示，今年5月14日一名綠島遊客，未經飼主同意將園區飼養之梅花鹿強行自欄舍拖出，因鹿隻掙扎，竟以腳多次踹踢鹿隻頭部，並且攝影上傳網路，經綠島分駐所警方協助，掌握當事人為前往綠島旅遊的陳姓遊客。

台東縣動物防疫所5月17日訪查該梅花鹿園區，確認遭踹踢梅花鹿沒有明顯外傷，後經獸醫師診治並無大礙，評估該遊客犯後深具悔意並與飼主達成和解，動防所依動保法第30條規定「故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡」，罰處1萬5000元。

綠島梅花鹿生態園區負責人張會鴻表示，被打的鹿叫「強強」，事發當晚陳男私闖園區內，欺負園區內梅花鹿「強強」，雖未造成梅花鹿受嚴重外傷，最嚴重的是「心傷」，梅花鹿害怕、躲在柵欄內不敢出門。