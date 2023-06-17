快訊

陳其邁引戰南北粽 有必要藉輕賤飲食來蹭政治聲量嗎？

Google「沉浸式實景」地圖來到台灣！9大熱門地標上榜

省下買車錢？共享汽機車進駐社區成公設 連建商也有興趣

綠島遊客猛踹梅花鹿 台東縣府依法開罰1.5萬元

聯合報／ 記者卜敏正／台東即時報導

陳姓男子日前到綠島旅遊，夜間私闖綠島梅花鹿生態園區，拍攝拉梅花鹿玩鬧並用腳踹梅花鹿影片，台東縣動物防疫所接獲舉報調查後，認定違反動物保護法事證明確，今日依法開罰1萬5000元，並呼籲民眾愛護動物，切勿以身試法。

台東縣政府農業處長許家豪表示，今年5月14日一名綠島遊客，未經飼主同意將園區飼養之梅花鹿強行自欄舍拖出，因鹿隻掙扎，竟以腳多次踹踢鹿隻頭部，並且攝影上傳網路，經綠島分駐所警方協助，掌握當事人為前往綠島旅遊的陳姓遊客。

台東縣動物防疫所5月17日訪查該梅花鹿園區，確認遭踹踢梅花鹿沒有明顯外傷，後經獸醫師診治並無大礙，評估該遊客犯後深具悔意並與飼主達成和解，動防所依動保法第30條規定「故意傷害或使動物遭受傷害，而未達動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡」，罰處1萬5000元。

綠島梅花鹿生態園區負責人張會鴻表示，被打的鹿叫「強強」，事發當晚陳男私闖園區內，欺負園區內梅花鹿「強強」，雖未造成梅花鹿受嚴重外傷，最嚴重的是「心傷」，梅花鹿害怕、躲在柵欄內不敢出門。

動防所所長黎煥棠呼籲，近年動保事件頻傳，動物保護法第6條規定「任何人不得惡意或無故騷擾、虐待或傷害動物」，最高可處2年以下有期徒刑併科新臺幣200萬元罰金，請民眾愛護動物，若發現虐待動物或任何違反動保法之情事，可通報台東縣動物防疫所協助處理。

被陳男腳踹的梅花鹿「強強」（中），出現怕人不願出鹿寮。記者卜敏正／攝影
被陳男腳踹的梅花鹿「強強」（中），出現怕人不願出鹿寮。記者卜敏正／攝影

梅花鹿 綠島 台東

延伸閱讀

對流雲系發展旺 綠島、蘭嶼大雨特報

跳島777／Day2綠島站小雨中開跑 台灣開廣蔡董完成人生第六馬：馬拉松哪有容易的！

700人綠島海上長泳 參賽者看見海底海龜超驚喜

梅雨將抵達 吳德榮：下周滯留鋒+西南氣流 慎防致災降雨

相關新聞

國1貨櫃車衝外側邊坡 新竹路段回堵6公里釀「紫爆」

國道1號南下新竹系統出口今天早上6點多發生車禍，1輛貨櫃車疑似操作不當突然衝上外側邊坡，因為正逢上班尖峰時段，造成後方嚴...

高雄量販店公廁驚見男屍 坐馬桶、頭垂地亡警釐清身分

高雄市三民區大順二路一家連鎖量販店今早營業，員工進入3樓男廁打掃時，見其中一處門有人，敲門無反應，將門打開後，男子坐在馬...

清晨火噬三峽磚造古厝 失智屋主沒逃出成焦屍

新北市三峽區中山路501巷一棟磚造古厝，今天清晨6時許竄出大量火煙，警消獲報派員趕抵火勢已自行熄滅，經殘火處理發現客廳有...

汐止驚傳離婚夫妻雙雙墜落身亡 疑爭執賭氣釀悲劇

新北市汐止區秀山路今天清晨驚傳離婚夫妻雙雙墜落身亡意外，死者張姓男子與前妻鄭女二人被發現時，身體多處骨折，當場死亡。確實...

影／行車糾紛互按喇叭 高雄騎士怒踹車門捶車窗吞3罪3罰單

洪姓男子昨晚騎機車行經高雄市九如一路，和轎車駕駛余姓男子發生行車糾紛，雙方互按喇叭，衍生口角，洪怒攔下轎車，踹車門，還徒...

綠島遊客腳猛踹梅花鹿 台東縣府依法開罰1.5萬元

陳姓男子日前到綠島旅遊，夜間私闖綠島梅花鹿生態園區，拍攝拉梅花鹿玩鬧並用腳踹梅花鹿影片，台東縣動物防疫所接獲舉報調查後，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦