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開偷來貨車撞傷機車騎士肇逃 20歲男全台大逃亡仍落網

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一名邱姓男子才20歲就是竊車慣犯，日前駕駛偷來的貨車，在花蓮市中原路與機車發生碰撞，騎士倒地重傷住院治療，邱男肇事後離開現場，全台逃亡，因偷機車在台東落網，花蓮警方拘提，詢後依肇逃竊盜罪嫌送辦。

花蓮警方指出，20歲的邱姓男子是台東人，專挑機車、貨車等老舊車輛下手，接線發動後開走代步。本月7日在台東用此手法竊取一輛小貨車，駕車北上，隔天行經花蓮市中原路，左轉時與對向直行機車發生碰撞，機車騎士倒地受傷，至今仍在醫院治療，邱男肇逃後，將贓車丟棄在附近，徒步逃離躲避查緝。

警方組成專案小組追查嫌犯，邱男為躲警方，展開全台大逃亡，8日深夜又偷了1輛機車騎車北上，在花蓮、台北、彰化等處藏身，逃亡一周共竊取2輛機車、5輛小貨車代步，還會轉乘大眾運輸工具製造斷點，直到14日在台東太麻里鄉又偷機車時，被大武警分局查獲逮捕。

花蓮警分局接獲通知，持拘票前往台東拘提，帶回花蓮偵辦，警詢後，今天依肇事逃逸、竊盜罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。

20歲邱姓男子在台東落網，因涉嫌肇逃、竊盜，被花蓮警方拘提送辦。記者王燕華／翻攝
20歲邱姓男子在台東落網，因涉嫌肇逃、竊盜，被花蓮警方拘提送辦。記者王燕華／翻攝
20歲邱姓男子8日駕駛偷來的貨車行經花蓮市中原路，與對向直行機車發生碰撞後涉嫌肇事逃逸。記者王燕華／翻攝
20歲邱姓男子8日駕駛偷來的貨車行經花蓮市中原路，與對向直行機車發生碰撞後涉嫌肇事逃逸。記者王燕華／翻攝

花蓮 台東 肇逃 贓車 竊盜 機車騎士

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