影／板橋飲料店傳氣爆案！疑換瓦斯漏氣 工人30％燙傷、4人急送醫

新北市板橋區中正路一間飲料店今天下午換瓦斯桶時，疑似瓦斯漏氣引發氣爆，造成送瓦斯工人及店員共4人受傷送醫，所幸四人都意識清楚，至於詳細發生原因現由消防局火調人員調查釐清中。

新北消防局今天下午2時23分獲報，板橋區中正路一間連鎖飲料店發生氣爆意外，有人受傷，出動25車52人前往，消防人員到發現現場疑似為瓦斯工人更換瓦斯桶管線時，不慎漏氣造成小規模氣爆後，火勢立即熄滅，氣爆現場一片零亂。