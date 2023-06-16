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影／板橋飲料店傳氣爆案！疑換瓦斯漏氣 工人30％燙傷、4人急送醫
新北市板橋區中正路一間飲料店今天下午換瓦斯桶時，疑似瓦斯漏氣引發氣爆，造成送瓦斯工人及店員共4人受傷送醫，所幸四人都意識清楚，至於詳細發生原因現由消防局火調人員調查釐清中。
新北消防局今天下午2時23分獲報，板橋區中正路一間連鎖飲料店發生氣爆意外，有人受傷，出動25車52人前往，消防人員到發現現場疑似為瓦斯工人更換瓦斯桶管線時，不慎漏氣造成小規模氣爆後，火勢立即熄滅，氣爆現場一片零亂。
這起氣爆意外共造成60多歲瓦斯工人和飲料店一名30多歲女員工及兩名20多歲男員工共4人受傷，其中工人身上有燒燙傷2度30%，女員工燒燙傷6.5%1度，送亞東醫院急救，所幸4人均意識清楚，無生命危險。
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