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印尼旅客搭林鐵祝山觀日 突休克倒在阿里山站送醫

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

52歲印尼籍男旅客今天凌晨4點多，在阿里山森林遊樂區內的林鐵阿里山車站，準備搭小火車到祝山看日出時，突然倒在月台，失去呼吸心跳，嚇壞同行友人。林鐵人員見狀，立即CPR與AED電擊，待阿里山消防分隊人員接手救援，送嘉市聖馬醫院急救，男子暫無生命危險，因有胸悶胸痛症狀，仍在加護病房觀察中。

嘉縣消防局阿里山消防分隊表示，今天凌晨4時9分接獲通報，指林鐵阿里山車站有乘客暈倒情況危急需要救援，消防隊員抵達現場，該乘客已由林鐵處員工施予CPR與電擊，人員接手急救並送上救護車，沿途繼續急救，途中恢復呼吸心跳，於清晨6點4分送抵聖馬爾定醫院。

聖馬爾定醫院表示，該52歲印尼籍男子送抵生命跡象薄弱，經過相關治療後， 暫無生命危險，因仍有胸悶、胸痛等症狀，仍在加護病房觀察中。

52歲印尼籍男旅客今凌晨4點多在林鐵阿里山車站搭小火車到祝山看日出，突然倒下月台，失去呼吸心跳。圖／民眾提供
52歲印尼籍男旅客今凌晨4點多在林鐵阿里山車站搭小火車到祝山看日出，突然倒下月台，失去呼吸心跳。圖／民眾提供

阿里山 印尼 CPR 看日出 森林遊樂區 救護車

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