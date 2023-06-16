勸車別開進十分老街 女導遊遭踹飛

女導遊勸紅色馬自達車別開進十分老街，遭踹飛受傷提告。圖／取自爆料公社 鐘姓男子前天開一輛紅色馬自達要進入新北市十分老街，遭帶團的潘姓女導遊勸阻，女導遊吹哨子要引導倒車，鐘男誤以為「逼」他，情緒失控下車踹飛潘女倒地受傷，警方昨天傳喚鐘男到案，詢後依傷害等罪函送基隆地檢署偵辦。

瑞芳警分局調查，鐘姓男子（23歲）前天下午4點多開一輛紅色馬自達，車上載有友人，車子開進十分老街後，遭潘姓女導遊（61歲）勸阻，告知有很多遊客在走，不要開進去，引發爭執。

警方說，此時車子倒出去，女導遊用哨音「逼逼」指揮想提醒民眾注意，鐘男誤以為在催趕他，把車子停馬路對面轉角，導遊又說不能停那裡，引發口角，鐘男一氣之下把車停入口處後衝下車踢人，讓現場目擊的遊客都嚇了一大跳。

潘女指控，鐘男罵她「破麻」、「要把你踹死」等，還用腳飛踢她，以致她噴飛2、3公尺遠倒地，造成她左腳紅腫及挫傷，忍痛帶團員回台北後驗傷，前晚提告恐嚇、傷害以及公然侮辱罪。

鐘男昨天到案坦承一時情緒失控踹人，他供稱是當地人，不是外地遊客，知道十分老街平日並沒有禁止汽車進入，對方吹哨又罵人他才會失控。

十分派出所長蔡政達說，雙方有發生口角，該路段平日沒有汽車管制，例假日人潮多才會管制汽車進入，但老街內多屬私人土地，不能任意停放。

老街內店家說，導遊也是好意，可以好好講，很多遊客都看傻眼。有網友昨在臉書「爆料公社」貼出此事，引發議論。網友說，駕駛當著國際觀光客面前，做出非常不當的舉動，是台灣的傷害罪都判太輕嗎？尤其像猴子踹人後馬上逃跑，有夠俗辣。