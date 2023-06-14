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佛光大學碩士班2女學生 機車雙載撞路樹墜溝均宣告不治

中央社／ 台東縣14日電

2名就讀宜蘭佛光大學碩士班女子，機車雙載行經東海岸台11線成功鎮和平國小附近，機車突然右偏撞上路樹，人車翻落100公分深水溝，2女送醫後均不治。

路邊監視器畫面，台11線118公里處，今天上午8時許，1輛由北往南的機車忽然偏向右邊路旁的草皮上，接著機車頭擦撞路樹，導致機車上2人猛烈撞擊樹幹，接著連同機車掉落約100公分深水溝。

消防人員趕到現場，水溝內2名女子已無生命跡象，分別送往衛福部台東醫院成功分院及台東馬偕醫院。馬偕醫院表示，女子經搶救仍於上午9時47分宣告不治；送到成功分院的王女家屬，下午4時趕到醫院，家屬放棄搶救，同意拔管。

警方調查，2名女子分別是38歲張女、36歲王女，2人雙載騎乘機車昨晚9時從宜蘭出發，沿台11線由北往南行駛，經花蓮、台東回高雄，2人身上有宜蘭佛光大學的碩士班學生證。

宜蘭佛光大學告訴中央社記者，王女是碩士班二年級學生，剛剛畢業，張女碩士班一年級學生，都是就讀佛教學系。

王女親友表示，王女活潑大方，平常都坐火車往返，今年剛碩士畢業，想慶祝畢業，姊妹淘相約騎車邊玩邊回高雄，早上看日出時還有跟姊姊通電話，沒想到竟是最後一通電話。

台東縣警察局成功分局表示，2女因不明原因失控撞上路樹接著掉落無蓋式水溝處，造成王女雙腳骨折、身體多處挫傷、意識不清，送往成功分院；張女則臉部、身體多處挫傷、意識不清，送往台東馬偕醫院救治，2人均宣告不治，詳細事故原因正調查釐清中。

宜蘭佛光大學2碩士班女學生14日以機車雙載行經台東縣成功鎮和平國小附近，意外擦撞路樹後翻落水溝，2人送醫皆宣告不治。（警方提供）中央社
宜蘭佛光大學2碩士班女學生14日以機車雙載行經台東縣成功鎮和平國小附近，意外擦撞路樹後翻落水溝，2人送醫皆宣告不治。（警方提供）中央社

台東 佛光大學 車禍

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