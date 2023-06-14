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繳不出房租引糾紛 非法居留越南夫妻流淚訴警：在台灣好辛苦

聯合報／ 記者林保光／即時報導

高雄警方處理租屋糾紛，屋主報警房客不付租金又不搬走，員警到場了解，一問房客身分，卻發現租屋的越南籍夫妻都是非法滯留台灣，將這對夫妻送移民署收容，等待遣返。

警方表示，6月10日清晨6時30分，小港警分局高松派出所接獲民眾報案，指稱於小港區漢民路某民宅，有房客付不起房租也不願搬離，輕求警方處理，員警到場詢問吳姓房客（36歲），才發現他與黎姓女子（41歲）是越南籍夫妻。

據了解，這對越南籍夫妻結婚15年，吳姓男子6年前來台工作，後來為了賺錢滯留台灣，成為失聯移工；妻子今年初申請來台觀光，也逾期未歸，藏匿丈夫的租處。

夫妻倆因沒固定工作，直稱「在台灣好辛苦」，當員警查獲他們，夫妻頓時淚流滿面，說「終於可以回家了」，2人被帶回派出所還相擁而泣。警方規定將這對夫妻送交移民署專勤隊收容。

1對越南籍夫妻因繳不出房租與房東起糾紛，警方到場一查，夫妻都非法滯台。記者林保光／翻攝
1對越南籍夫妻因繳不出房租與房東起糾紛，警方到場一查，夫妻都非法滯台。記者林保光／翻攝

房客 移民署

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