繳不出房租引糾紛 非法居留越南夫妻流淚訴警：在台灣好辛苦
高雄警方處理租屋糾紛，屋主報警房客不付租金又不搬走，員警到場了解，一問房客身分，卻發現租屋的越南籍夫妻都是非法滯留台灣，將這對夫妻送移民署收容，等待遣返。
警方表示，6月10日清晨6時30分，小港警分局高松派出所接獲民眾報案，指稱於小港區漢民路某民宅，有房客付不起房租也不願搬離，輕求警方處理，員警到場詢問吳姓房客（36歲），才發現他與黎姓女子（41歲）是越南籍夫妻。
據了解，這對越南籍夫妻結婚15年，吳姓男子6年前來台工作，後來為了賺錢滯留台灣，成為失聯移工；妻子今年初申請來台觀光，也逾期未歸，藏匿丈夫的租處。
夫妻倆因沒固定工作，直稱「在台灣好辛苦」，當員警查獲他們，夫妻頓時淚流滿面，說「終於可以回家了」，2人被帶回派出所還相擁而泣。警方規定將這對夫妻送交移民署專勤隊收容。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言