繳不出房租引糾紛 非法居留越南夫妻流淚訴警：在台灣好辛苦

高雄警方處理租屋糾紛，屋主報警房客不付租金又不搬走，員警到場了解，一問房客身分，卻發現租屋的越南籍夫妻都是非法滯留台灣，將這對夫妻送移民署收容，等待遣返。

警方表示，6月10日清晨6時30分，小港警分局高松派出所接獲民眾報案，指稱於小港區漢民路某民宅，有房客付不起房租也不願搬離，輕求警方處理，員警到場詢問吳姓房客（36歲），才發現他與黎姓女子（41歲）是越南籍夫妻。

據了解，這對越南籍夫妻結婚15年，吳姓男子6年前來台工作，後來為了賺錢滯留台灣，成為失聯移工；妻子今年初申請來台觀光，也逾期未歸，藏匿丈夫的租處。