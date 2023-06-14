佛光大學碩士班女學生東海岸車禍 1人不治1人搶救中

家住高雄的36歲王姓、38歲張姓女子，2人上午機車雙載在台11線成功鎮和平國小路段摔落水溝，張女宣告不治，王女家屬未放棄急救。警方在2人身上找到佛光大學碩士班學生證。

台東縣警察局成功分局新聞稿表示，上午8時10分許，於台11線118公里處的成功鎮和平國小前發生普通重型機車自摔事故，經查王、張2女雙載騎乘普通重機沿省道台11線北向南行駛。

初步調查，2女擬從宜蘭返回高雄，因不明原因自摔至無蓋式水溝處，王女雙腳骨折、身體多處挫傷、意識不清，送成功署東分院；另張女臉部、身體多處挫傷、意識不清，送往台東馬偕醫院救治。駕駛酒測值尚待抽血檢驗，詳細事故原因正調查釐清中。

台東馬偕醫院表示，張女上午9時47分宣告不治；王女家屬則不放棄搶救，目前從高雄趕往衛福部台東醫院成功分院中。

警消人員在搶救現場找到王女就讀佛光大學碩士班2年級的學生證、張女碩士班1年級的學生證。警方調閱監視器，機車肇事路段前後都沒有車輛，為何忽然失控率落水溝，且機車頭朝向反方向還待釐清。