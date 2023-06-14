新莊地藏庵祈福繞境登場 警召宮廟陣頭簽「行動公約」

新北市新莊區地藏庵祈福繞境將於這個月17、18兩日舉行，為防範滋事分子趁機破壞遶境秩序，新莊警方除在活動兩日部署大批警力預防滋事外，還邀集宮廟、陣頭代表簽署「行動公約」希望共同守護優質宮廟文化。

新莊警分局表示，延續百年的「新莊大拜拜」地藏庵祈福繞境活動，將於這個月17、18兩日舉行，當天新莊警方將部署逾500名警力到場維護行人安全、確保車流順暢，並防範滋事分子趁機破壞遶境秩序。

這個月12日晚上7時許，新莊警方邀集60家宮廟、100名陣頭代表及3條遶境路線的爐主、副爐主、頭家參與「優質宮廟文化-地藏庵遶境行動公約」座談會。會中由各方代表簽署「高自主管理」「低環保公害」「零聚眾鬥毆」「交通真順暢」「警民共協力」「社會好期待」等自律宣言，希望活動兩日大家皆能共同守護優質宮廟文化防止滋事發生。

新莊警分局長周振安表示，今年針對參與宮廟、陣頭團體或黑道幫派介入情形，警方除加強查訪約制外，對於易生衝突地點及路段，也會派員加強規劃安全維護及蒐證監控勤務工作。