警察在旁照樣騎車穿越人群 汐止警當場喝斥攔停開罰
台灣「行人地獄」議題引起關注，新北市汐止警分局自今年5月起配合警政署規劃執行路口不停讓行人執法，6月另針對車輛、行人違規高發路段（口）及民眾經常檢舉違規地點持續執法。
汐止警方執法中，有騎士明明警察就在一旁，卻依舊自若的從行人間穿越過去，當場被執法警喝斥停車。另外也有騎士違規騎行在斑馬線迴轉，也當場被執法警攔下開罰。
經統計，在大執法專案中，汐止警方自5月起至6月13日，共取締交通違規3021件，其中取締「車輛不停讓行人」144件、「人行道違規停車」87件、「行人違規」139件及「移動式道路障礙」32件；取締總件數較去年同期增加179%。
警方表示將針對路口不停讓行人等違規項目，在各重點路口持續強力執法，並透過臉書宣導，呼籲用路人切勿心存僥倖，貪圖一時之便，影響荷包及其他用路人的行車秩序與安全，亦同時將收到罰單。請用路人相互禮讓，共創安全的交通環境。
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