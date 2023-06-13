彩繪基隆少輔會揭牌啟用 脫離少年隊避免少年遭標籤化

基隆市少年輔導委員會今天揭牌，基隆市政府為配合7月1日少年事件處理法「行政輔導先行」制度，利用基隆市警察局原舊宿舍整修改裝做為辦公地點。舊址長期來與少年隊合併辦公，如今正式脫離後，可避免少年遭受標籤化。

副市長邱佩琳、議長童子瑋、副議長楊秀玉等為在仁二路的新辦公室揭牌啟用，外觀由專業的深美國小簡名辰藝術老師，帶領少年及少年隊、少輔會輔導人員彩繪「為你點燈」、「為你撐傘」以及「夢想起飛」圖案。

副市長邱佩琳表示，現今社會風氣變遷，少年思想早熟，為確保迷途少年有完善保護機制，該處經市政府撥款由警察局重新裝修，以提供友善安全的環境予少年及專業輔導人員，同時利用此次揭牌彰顯基隆市政府對於預防少年犯罪的重視與保護少年的決心，活化利用舊警察宿舍提供少年更良好的環境。

議長童子瑋表示，因應少年事件處理修法，採行政輔導先行制度，7月1日開始由少輔會專責輔導曝險少年，利用市政府及社會資源接住每個青少年，基隆市議會感謝基隆市警察局辛勞，今日揭牌是我們基隆少年權益的里程碑，不僅是因應中央法規，我們要以更尊重少年的方式，健全我們社會安全網，提前介入服務曝險、偏差行為少年，以減低少年觸法機會。

基隆市少年輔導委員會於民國67年成立，長期來與少年警察隊合併辦公，為避免少年過早接觸司法單位遭受標籤化，以致影響自我健康成長，警察局多方場勘尋覓仍未能有適合處所。

局長張樹德去年上任後突破困境找到合適地點，少輔會將結合社會處、教育處、衛生局、觀護協會、家長會長協會、校外會等公私網絡單位力量共同輔導少年，讓少年免於誘惑、危害。