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房東聯手房客偽造契約詐領中央補助金 新北警蒐證逮7人

聯合報／ 記者李易昌／新北即時報導

新北市刑大日前獲報永和地區有房東涉嫌聯合租客，詐領內政部營建署去年推出的「300億元中央擴大租金補貼專案」補助款，旋即報請新北地檢署指揮偵辦，並函請營建署清查請領補助資料，掌握事證後持拘票及搜索票前往房東住處及租屋處查緝，共帶回7人偵辦。

警方調查，該名房東與租客見補助款各縣市每月補貼金額上限不一，為領取較高額補貼金，共同偽造房屋租賃契約，填載不實的租屋處地址，以此詐領補助，刑大會同樹林分局、國道公路警察局刑警大隊，經蒐證後持票查獲房東及房客到案。

警方也協同市府消防局、工務局聯合稽查，查扣偽造房租契約、手機等證物，將房東及租客共7人帶回偵辦，將依詐欺及使公務員登載不實等罪嫌移送偵辦。

新北市政府警察局提醒，以不實租賃契約、登載不實資訊申請補助之行為，已涉犯刑法詐欺等罪，「300億元中央擴大租金補貼專案」將於今年7月再次開辦，呼籲民眾切勿貪圖一時小利、以身試法，不僅領不到補貼金還需面臨刑責，得不償失。

房東聯手房客偽造契約詐領補助金，新北警蒐證逮7人。記者李易昌／翻攝
房東聯手房客偽造契約詐領補助金，新北警蒐證逮7人。記者李易昌／翻攝

房東 租金補貼

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