汲取特殊災難緊急救護經驗 消防署邀日本學者辦研討會

消防署今在集思交通部會議中心舉辦「2023年台日特殊災難緊急救護實務研討會」，邀請日本杏林大學醫學部附屬醫院主任教授山口芳裕與防災救護專家，來台分享前首相安倍晉三遇刺事件省思、舉辦東京奧運大型賽事的醫療救護規畫，及針對日本消防處理的特殊災難（化學、生物、放射性、核、爆炸）的經驗。

消防署副署長馮俊益表示，因應高齡社會及急重症需求，過去就已相當重視緊急救護工作中「到院前心肺功能停止患者的急救」、心肌梗塞及急性腦中風的到院前急救處置，尤其近年疫情襲擊，民眾需求緊急救護急遽增加，勤務量成長的同時，去年全國到院前心肺功能停止（OHCA）患者康復人數更創下歷史新高，全年達938位，較前一年增加115位（成長14%）。

馮俊益說，消防署近3年來著重在救護人員的創傷救護領域，尤其是到院前止血帶的應用，透過特殊訓練養成同仁在高危環境下的應變思維，同時強化跨單位的協同作業機制。

馮俊益指出，日本有豐富的危機處理經驗，不論是2011年的311東日本大地震、2021年疫情期間舉辦奧運，或是今年5月的G7廣島峰會，都有許多值得借鏡及學習的地方。