新北又見走斑馬線遭撞 男涉無照騎車闖紅燈肇事
新北又發生行人在斑馬人行道遭撞事件，郭姓男子在三重區人行道過馬路時，遭騎機車疑闖紅燈的林姓男子撞傷。林男涉無照駕駛、未禮讓行人，警方依道路交通管理處罰條例舉發。
三重警分局今晚表示，9日中午12時據報，指三重區溪尾街發生交通事故。獲報後，派員前往處理。員警到場瞭解，68歲的林男騎機車由溪尾街往五華街方向行經事故地點時疑闖紅燈，與溪尾街27巷行走斑馬紋人行道的35歲郭男發生碰撞，導致郭男擦挫傷送醫。
警方指出，肇事的騎士林男不但涉嫌闖紅燈，還無照駕駛、未禮讓行人，已依道路交通管理處罰條例舉發，也依規定測繪記錄。
新北市曾發生多起未禮讓斑馬紋人行道事件，5月23日瑞芳警分局鍾姓警員駕駛巡邏車行經瑞芳火車站前未禮讓行人，遭開單舉發並記申誡1次。
海山警分局劉姓警員去年12月27日駕駛巡邏車，行經板橋區漢生東路193巷欲右轉長安街331巷時，未暫停禮讓行人先行通，遭舉發並被申誡1次處分。
另外，施姓女子5月12日晚間行經新北市汐止區秀峰路與新台五路二段路口時，雖走在行人穿越道，但疑因闖紅燈遭貨車撞斃。
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