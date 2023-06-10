快訊

「從沒原諒過伸手的狼」 民眾黨前發言人曝遭長官性騷

PLG／曼尼高轟大三元！國王擋富邦勇士反撲 冠軍戰扳成2：2平手

新北又見走斑馬線遭撞 男涉無照騎車闖紅燈肇事

中央社／ 新北10日電

新北又發生行人在斑馬人行道遭撞事件，郭姓男子在三重區人行道過馬路時，遭騎機車疑闖紅燈的林姓男子撞傷。林男涉無照駕駛、未禮讓行人，警方依道路交通管理處罰條例舉發。

三重警分局今晚表示，9日中午12時據報，指三重區溪尾街發生交通事故。獲報後，派員前往處理。員警到場瞭解，68歲的林男騎機車由溪尾街往五華街方向行經事故地點時疑闖紅燈，與溪尾街27巷行走斑馬紋人行道的35歲郭男發生碰撞，導致郭男擦挫傷送醫。

警方指出，肇事的騎士林男不但涉嫌闖紅燈，還無照駕駛、未禮讓行人，已依道路交通管理處罰條例舉發，也依規定測繪記錄。

新北市曾發生多起未禮讓斑馬紋人行道事件，5月23日瑞芳警分局鍾姓警員駕駛巡邏車行經瑞芳火車站前未禮讓行人，遭開單舉發並記申誡1次。

海山警分局劉姓警員去年12月27日駕駛巡邏車，行經板橋區漢生東路193巷欲右轉長安街331巷時，未暫停禮讓行人先行通，遭舉發並被申誡1次處分。

另外，施姓女子5月12日晚間行經新北市汐止區秀峰路與新台五路二段路口時，雖走在行人穿越道，但疑因闖紅燈遭貨車撞斃。

人行道

延伸閱讀

台南綠營批侯友宜 新北私幼餵毒案爭議未釐清急著南下拜票

影／68歲男騎士闖紅燈撞行人倒地久不起 網友揶揄：先演先贏

影／誰錯？北巿婦人走斑馬線旁黃網線 沒看路撞上駛來計程車

看看原本的位置有多危險！台南3歲女童事故路口斑馬線「退縮了」

相關新聞

冒充鍾沛君放投資廣告 許淑華批：利用詐騙二度傷害

國民黨籍台北市議員鍾沛君日前揭露名嘴朱學恒曾摟抱、強吻性騷擾引關注，卻也被詐騙集團盯上。民進黨籍北市議員許淑華今發現，有...

桃園媽揭幼女3年多前在托嬰中心被膠帶封口 社會局徹查

桃園市一位媽媽在IG指孩子109年11月只有6個多月大時，被中壢某公有民營的托嬰中心老師用膠帶封口虐待，但老師只被要求寫...

屏東地牛翻身！台南麻豆老厝屋頂塌 屋主逃過一劫

今天下午1時31分發生芮氏規模5.3地震，震央就在屏東縣三地門鄉，深度10公里、最0大震度四級，台南市也感受到三級地震，...

國1五楊高架北向26.5K 3車追撞1車側翻3傷

今天傍晚國道1號五楊高架北向26.7公里處，發生3車連環追撞，造成1輛小貨車側翻駕駛受困車內，警消獲報派員趕抵現場，經用...

毒駕飆破百公里撞死人 彰化男毫無補償一、二審都判5年

彰化許姓男子有多項毒品前科，又吸食安非他命開車飆到時速破百，從後追撞鄧姓移工害他頭破慘死，許案發經驗尿呈毒品陽性反應，一...

影／68歲男騎士闖紅燈撞行人倒地久不起 網友揶揄：先演先贏

新北市林姓男子昨天中午無照騎車，行經三重區溪尾街27巷闖越紅燈，撞倒走在行人穿越道上的郭男，自己倒在地上許久，有網友將行...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦