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人車暴衝卡水溝內！男騎士送醫昏迷插管 友急尋真相

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

46歲張姓男騎士，7日傍晚騎車經過新北市五股區新五路二段，不慎與另車陳女所騎機車發生擦撞，張男失控人車衝進一旁水溝內當場沒有意識，陳女則手部骨折緊急協助將兩人送醫急救，張男插管治療、陳女留院治療。事發地點沒有監視器可供佐證，張男親友貼文臉書尋找行車紀錄器畫面，盼能釐清肇責及事發經過。

據了解46歲張姓男子這個月7日傍晚5時許，他騎車沿著新北市五股區新五路二段往五股方向騎行，途中行經路燈332599處時，不慎與51歲陳姓女騎士發生擦撞，張男失控人車衝進一旁水溝內，當場沒有意識。

警消獲報趕抵檢視雙方傷勢，張男昏迷意識不清，陳女則手部骨折，緊急協助兩人送醫急救，目前張男插管治療、陳女則留院觀察治療。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。

由於事故地點沒有裝設監視器，張男親友透過臉書社群發文，希望網友能提供事發當天，車輛路過的行車記錄器畫面，以釐清肇責及車禍真正原因。

46歲張男騎車不慎與另車發生擦撞，人車衝落卡在水溝內，緊急送醫急救插管治療。記者曾伯愷／翻攝
46歲張男騎車不慎與另車發生擦撞，人車衝落卡在水溝內，緊急送醫急救插管治療。記者曾伯愷／翻攝
46歲張男騎車不慎與另車發生擦撞，人車衝落卡在水溝內，緊急送醫急救插管治療。記者曾伯愷／翻攝
46歲張男騎車不慎與另車發生擦撞，人車衝落卡在水溝內，緊急送醫急救插管治療。記者曾伯愷／翻攝
46歲張男騎車不慎與另車發生擦撞，人車衝落卡在水溝內，緊急送醫急救插管治療。記者曾伯愷／翻攝
46歲張男騎車不慎與另車發生擦撞，人車衝落卡在水溝內，緊急送醫急救插管治療。記者曾伯愷／翻攝
46歲張男騎車不慎與另車發生擦撞，人車衝落卡在水溝內，緊急送醫急救插管治療。記者曾伯愷／翻攝
46歲張男騎車不慎與另車發生擦撞，人車衝落卡在水溝內，緊急送醫急救插管治療。記者曾伯愷／翻攝
張男騎車不慎與另車發生擦撞，送醫急救插管治療，友人臉書發文尋求行車紀錄器畫面釐清真相。圖／臉書《我是蘆洲人 LoveLuzhou》
張男騎車不慎與另車發生擦撞，送醫急救插管治療，友人臉書發文尋求行車紀錄器畫面釐清真相。圖／臉書《我是蘆洲人 LoveLuzhou》
46歲張男騎車不慎與另車發生擦撞，人車衝落卡在水溝內，緊急送醫急救插管治療。記者曾伯愷／翻攝
46歲張男騎車不慎與另車發生擦撞，人車衝落卡在水溝內，緊急送醫急救插管治療。記者曾伯愷／翻攝

監視器 骨折 車禍 新北 行車記錄器

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