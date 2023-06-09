聽新聞
test
0:00 / 0:00
人車暴衝卡水溝內！男騎士送醫昏迷插管 友急尋真相
46歲張姓男騎士，7日傍晚騎車經過新北市五股區新五路二段，不慎與另車陳女所騎機車發生擦撞，張男失控人車衝進一旁水溝內當場沒有意識，陳女則手部骨折緊急協助將兩人送醫急救，張男插管治療、陳女留院治療。事發地點沒有監視器可供佐證，張男親友貼文臉書尋找行車紀錄器畫面，盼能釐清肇責及事發經過。
據了解46歲張姓男子這個月7日傍晚5時許，他騎車沿著新北市五股區新五路二段往五股方向騎行，途中行經路燈332599處時，不慎與51歲陳姓女騎士發生擦撞，張男失控人車衝進一旁水溝內，當場沒有意識。
警消獲報趕抵檢視雙方傷勢，張男昏迷意識不清，陳女則手部骨折，緊急協助兩人送醫急救，目前張男插管治療、陳女則留院觀察治療。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。
由於事故地點沒有裝設監視器，張男親友透過臉書社群發文，希望網友能提供事發當天，車輛路過的行車記錄器畫面，以釐清肇責及車禍真正原因。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言