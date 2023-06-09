人車暴衝卡水溝內！男騎士送醫昏迷插管 友急尋真相

46歲張姓男騎士，7日傍晚騎車經過新北市五股區新五路二段，不慎與另車陳女所騎機車發生擦撞，張男失控人車衝進一旁水溝內當場沒有意識，陳女則手部骨折緊急協助將兩人送醫急救，張男插管治療、陳女留院治療。事發地點沒有監視器可供佐證，張男親友貼文臉書尋找行車紀錄器畫面，盼能釐清肇責及事發經過。

據了解46歲張姓男子這個月7日傍晚5時許，他騎車沿著新北市五股區新五路二段往五股方向騎行，途中行經路燈332599處時，不慎與51歲陳姓女騎士發生擦撞，張男失控人車衝進一旁水溝內，當場沒有意識。

警消獲報趕抵檢視雙方傷勢，張男昏迷意識不清，陳女則手部骨折，緊急協助兩人送醫急救，目前張男插管治療、陳女則留院觀察治療。肇事雙方沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。