蘆洲警抓情色按摩執行「附帶搜索」 檢打臉起訴並求重刑

新北市蘆洲分局謝姓警員前年12月3日涉嫌與同分局員警查緝情色按摩時，未獲得陳姓女子同意、亦未持搜索票或符合刑事訴訟法所定得進行搜索的情況，就貿然進入陳女房內搜索，新北地檢署認定謝已違法，今依公務員假借職務上權力、機會違法搜索罪嫌起訴，並請依法加重其刑。

蘆洲分局回應表示，尊重新北地檢署起訴處分，將全力提供員警相關法律協助，並尊重司法審判；未來將持續加強員警法紀教育與員警考核，呼籲民眾對警察執行公務應予配合，共同維護社會安全。

檢方調查，陳姓女子在新北市三重區從事情色按摩，蘆洲分局當天派出七名員警前往查緝。先由朱姓員警喬裝尋芳客，在前年12月3日前往查緝，未料朱員出示證件表明身分為員警後，陳女拒不配合，雙方拉扯推擠，朱員開門讓其他員警進入，由朱員等4名員警協力壓制陳女。

檢方認為，謝姓警員當天著便衣，隨著其他員警一同進入陳女住所後，見陳女已被壓制、無危害員警生命與身體安全之虞，仍翻動陳女住所的衣櫃、抽屜與包包等物品，已涉違法搜索。

謝員反駁，稱當時是因為陳女涉嫌妨害公務、歇斯底里不配合接受調查，他以妨害公務現行犯逮捕陳女後，對陳女附帶搜索是為了查明陳女身分，「我找到她的藥袋確認身分後就沒有再搜索」。

但檢方認為，陳女被逮捕後，已無法任意觸及居所任何物品，因此居所內的衣櫃、抽屜與她的包包都不是她可立即觸及的處所、物品，不符合刑事訴訟法規定的附帶搜索範圍，另外謝員當時並無持有法院核發搜索票，也沒有任何符合刑事訴訟法緊急搜索情狀或是徵得陳女同意，認定謝員違法搜索，依公務員假借職務上權力、機會違法搜索罪起訴，並請法院依規定加重其刑。