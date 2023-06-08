璀璨花火照亮澎湖 航港局特別加強夜間航安宣導

澎湖國際海上花火節施放期間，為確保夜間出海觀賞花火遊客的航行安全，交通部航港局今天特地協同各主管機關於南海觀光碼頭聯合宣導夜間航安，以確保遊客出海欣賞璀璨花火的航行安全。

每年4月中旬至6月下旬間，在澎湖觀音亭海岸舉辦的澎湖國際海上花火節，是澎湖年度觀光盛事。今年花火節還結合迪士尼百周年主題系列無人機燈光秀，吸引大批遊客湧向澎湖欣賞絢麗花火的視覺饗宴。

花火施放期間，觀音亭鄰近海域聚集近百艘船舶載客觀賞，航港局為確保航行安全，今特地協同澎湖縣府、交通部觀光局澎湖國家風景區管理處，以及海巡署金馬澎分署第七岸巡隊等主管單位，辦理花火節夜間航安聯合宣導。