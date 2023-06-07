大湖山區廢木頭燒3天釀禍 創戶外一氧化碳苗栗首例

苗栗縣大湖鄉新開村山區大堆廢木頭起火3天仍未熄滅，縣府消防局公布空拍影像，現場悶燒不斷冒出白煙與山林成強烈對比，一氧化碳濃度一度破表超過500ppm，還造成10人戶外一氧化碳的苗栗首例。

大湖鄉新開村山區堆置300多坪的廢木頭堆，6月4日中午發現起火，目前還在悶燒中，消防局今天公布現場空拍影像，明火已經撲滅，成堆的廢木頭悶燒中，冒出陣陣的白煙，因火場接近山崖邊，沒有辦法動用重型機具，警消仍在附近警戒。

這起火災還創下戶外一氧化碳中毒的首例，消防局列入案例檢討，消防局指出，一氧化碳是在密閉空間的環境中燃燒的產物，一般不會發生在戶外開放空間，6月4日下午3點火場的方向突然改向，造成現場10名警義消10人不適送醫，一名執勤小隊長形容「我站在沒煙的地方指揮，就忽然身體一陣癱軟」，目前仍有2人住院觀察，並無生命危險。

接手灌救消防人員6月4日下午4點左右到達火場，利用氣體偵測器，因最高只能測到500ppm，當場一氧化碳濃度破表，目前降至22ppm，一氧化碳容許濃度是50ppm，開始有危害的濃度是100ppm，頭痛是400ppm，1600ppm20分鐘內會死亡，因此研判10名警義消身體不適，遇到的是戶外開放空間的一氧化碳中毒。