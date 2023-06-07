宜縣消防局分隊長偷拍女隊員 今開申訴調查委員會

宜蘭縣消防局去年12月才爆出男消防員闖進女消防員寢室，造成女消防員身心不適，又因公傷假問題離職的性騷擾案；今再爆出分隊長偷拍女隊員睡覺照片，雖被調離單位，仍嘗試接近女方。消防局今天開性騷擾申訴調查委員會，表示嚴格調查絕不寬貸。

據了解，今年3月間，某分隊長上午6時許，趁女隊員睡覺時，潛入女寢室區，將女方房門打開，拿出手機拍照；女隊員醒來，驚見門被打開，馬上衝出去，卻看到自己的分隊長拿著手機，質問「是不是在偷拍」，分隊長言語支吾，女隊員要求交出手機，果真見到多張自己睡覺的照片，當下備份保存證據。

消息稱，消防局長徐松奕得知，指派大隊長處理，大隊長詢問女隊員訴求，她表示不想再看到分隊長，消防局隔天便將該分隊長調離原單位，改任科員。分隊長調離後仍常藉故回到分隊，常訓時也試圖接近女隊員，女方不堪其擾，向消防局提出申訴，消防局今開申訴調查委員會。

消防局說明，分隊長3月間被發現偷拍時，就立即承認、交付照片並將原檔刪除，和女隊員口頭約定不再接觸；5月間消防局辦理常訓，女隊員發現分隊長參與受訓，疑似違背口頭約定，立刻向單位請假，並提出書面申訴，徐松奕接見當事人了解訴求，組成調查小組調查，今天開申訴處理調查委員會。