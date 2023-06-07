影／高雄市政顧問助理住家被潑漆 導火線疑和攤販事務有關

高雄市政府市政顧問蘇炎城辦公室許姓助理近期受託協調攤販事務，今天清晨停放在住家前3輛機車遭潑漆，被害人報案，希望警方早點破案，別讓家人活在恐懼中。

蘇炎城兒子蘇致榮曾參選2022高雄市鳳山選區市議員，以些微差距落敗，團隊仍持續做地方服務。對於許姓助理住家鐵門、機車被潑漆，蘇致榮感嘆「這個社會是怎麼了？」他說，助理近日接受委託協助處理攤販事務，隔天住家就遭惡意潑漆，事件對造透過媒體製造輿論壓力，現在惡意到登門威脅給壓力。

蘇志榮說，事情總有真相，希望警方能早日破案，不要讓惡劣行徑一再發生，才能讓市民免於恐懼。

警方調查，蘇致榮的許姓助理在高雄市左營區新庒仔路525巷住處，今天凌晨5點多遭人潑油漆，左營警分局接獲報案，得悉許宅遭潑紅漆，騎樓前3輛機車染紅，騎樓地和大門也處處紅漆，警方正調閱監視器，追查全案。

據了解，許宅遭潑紅漆後，許姓助理的父親當時聽見屋外有聲音，外出查看，便發現遭潑紅漆。被害人懷疑最近接收處理夜市土地糾紛有關，可能遭到報復，但尚無法確定。案發地距離左營警分局新莊派出所，僅約500公尺，警方正調閱監視器查緝滋事者。

案發後，警方以為只是一般糾紛，後來在蘇致榮將案發現場照片貼上臉書，警方才得知是蘇致榮的助理家遭潑漆，上午派員調閱監視器，追緝可疑滋事者。 高雄市政府市政顧問蘇炎城辦公室許姓助理近期受託協調攤販事務，今天清晨停放在住家前的3輛機車遭潑漆，引發議論。圖／蘇致榮提供