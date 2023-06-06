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酒醉男急診室外挑釁警察 遭壓制後脫口：清醒了

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

中山警分局中二派出所員警，今早在馬偕醫院急診室旁處理違規停車，突然全身酒氣的楊姓男子上前挑釁大呼「你銬我啊！」楊男女友見他頂撞警方，崩潰大喊「不要鬧事」，警方壓制楊男後，楊男才說「我清醒了」。警方隨後將人交給女友看顧，離去處理另場糾紛案件。

中山警方指出，今早10時55分中二所巡邏員警赴馬偕醫院急診室旁處理違規停車案件，路過的楊姓男子因酒醉上前挑釁員警，警方告誡他「我們在執行公務，請你離開」，楊男卻大喊「你銬我啊！」「我喝醉了」楊男的女友在旁崩潰大喊「你幹嘛！」

警方將楊男壓制在地，楊男女友緊追上前，蹲在警方旁邊苦勸「我們要去醫院，不要鬧事！不要鬧事！」警方問楊男清醒了沒？楊男這才緩緩脫口說「我清醒了」，警方將人交給女友看顧後，處理其他案件。

酒醉的楊男在馬偕醫院外因挑釁警方遭壓制。記者蕭雅娟／翻攝
酒醉的楊男在馬偕醫院外因挑釁警方遭壓制。記者蕭雅娟／翻攝

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馬偕醫院

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