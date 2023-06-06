喬債遭毆氣不過開車撞高雄議員服務處 犯嫌逃4小時落網

民進黨高雄市議員李雨庭服務處昨天下午受理陳情，安排兩造協商債務，晚間服務處遭一名男子駕車闖入，玻璃門應聲碎裂。男子犯案後棄車逃逸，警方鎖定肇事者為23歲洪姓男子，昨深夜在大東醫院逮到洪男，已帶回分局詢問，洪初步供稱，下午協商債務時他遭債務人毆傷，氣不過才會折返服務處衝撞，全案朝恐嚇、毀損偵辦中。

昨天下午李雨庭服務處接到陳情，李雨庭助理協助邀集兩方到服務處協商債務，討論過程有些摩擦，氣氛緊繃，不久後便發生轎車「倒退」衝撞服務處玻璃門暴力事件。

警方昨晚6點左右獲報後到場，肇事駕駛已棄車逃逸，根據監視器畫面，一名男子單獨駕車，以倒退方式撞開大門，玻璃門碎裂現場一片狼藉，男子隨即倉皇離開。

現場民眾指認說，駕車犯案男子是下午有到服務處參與協商的其中一人，經查車輛為權利車，增加查緝難度，隨後鎖定作案的洪男。

昨深夜11時許，專案小組發現洪男出現在大東醫院，警方隨即上前逮人，帶回分局詢問，釐清衝撞原因。