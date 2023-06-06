喬債遭毆氣不過開車撞高雄議員服務處 犯嫌逃4小時落網

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

民進黨高雄市議員李雨庭服務處昨天下午受理陳情，安排兩造協商債務，晚間服務處遭一名男子駕車闖入，玻璃門應聲碎裂。男子犯案後棄車逃逸，警方鎖定肇事者為23歲洪姓男子，昨深夜在大東醫院逮到洪男，已帶回分局詢問，洪初步供稱，下午協商債務時他遭債務人毆傷，氣不過才會折返服務處衝撞，全案朝恐嚇、毀損偵辦中。

昨天下午李雨庭服務處接到陳情，李雨庭助理協助邀集兩方到服務處協商債務，討論過程有些摩擦，氣氛緊繃，不久後便發生轎車「倒退」衝撞服務處玻璃門暴力事件。

警方昨晚6點左右獲報後到場，肇事駕駛已棄車逃逸，根據監視器畫面，一名男子單獨駕車，以倒退方式撞開大門，玻璃門碎裂現場一片狼藉，男子隨即倉皇離開。

現場民眾指認說，駕車犯案男子是下午有到服務處參與協商的其中一人，經查車輛為權利車，增加查緝難度，隨後鎖定作案的洪男。

昨深夜11時許，專案小組發現洪男出現在大東醫院，警方隨即上前逮人，帶回分局詢問，釐清衝撞原因。

據了解，洪男為債權人之一，昨天下午4時許在服務處協商時，因債務糾紛爆發衝突，洪男自稱在服務處遭對方毆傷，氣不過才會於傍晚6點開車折返以「倒車」方式衝撞李雨庭服務處，洪男因受傷，被逮時人正好到醫院就醫。

民進黨高雄市議員李雨庭的服務處昨天遭洪姓男子駕車闖入，玻璃門應聲碎裂。圖／取自李雨庭臉書
民進黨高雄市議員李雨庭的服務處昨天遭洪姓男子駕車闖入，玻璃門應聲碎裂。圖／取自李雨庭臉書

債務 李雨庭 監視器

延伸閱讀

疑公親變事主…高市議員李雨庭服務處遭車衝撞 民進黨團限24小時緝凶

債務協商後…高市議員服務處遭不明人士「駕車闖入」 撞碎大門棄車逃逸

高雄豪華農舍掀波瀾 市議員質詢指「未爆彈還很多」

好市多高雄店將搬遷 業者：時間、內容尚未確認

相關新聞

被控抹布水煮麵 店家道歉 石牌店暫歇業

台北市北投區知名的志明牛肉麵遭外送員爆料，指控員工竟將抹布水擰進麵鍋裡煮，業者先是喊冤澄清，昨改口說若真有錯會負責，「頂...

喬債遭毆氣不過開車撞高雄議員服務處 犯嫌逃4小時落網

民進黨高雄市議員李雨庭服務處昨天下午受理陳情，安排兩造協商債務，晚間服務處遭一名男子駕車闖入，玻璃門應聲碎裂。男子犯案後...

高雄水泥車「準備右轉」擦撞同向機車 7旬女騎士命危

高雄23歲蔡姓男子今下午5時許駕駛水泥預拌車，行經鳳山區澄清路、建國路三段路口時，與73歲陳姓機車騎士發生車禍，陳女碰撞...

苑裡轎車失控自撞大排橋墩 母女頭部重創送醫急救

苗栗縣苑裡鎮田心里田心七路與田心22路口，今天下午2點半左右，發生一起轎車自撞大排橋墩事故，由於撞擊力道強大，肇事轎車右...

電動三輪車騎樓充電突爆炸起火 店家急拿滅火器滅火

新北市三峽區民權街日前發生電動三輪車爆炸，店家聽聞停放在騎樓充電的電動三輪車竟無故爆炸，隨後自燃，趕緊拿著滅火器滅火並報...

男子疑貢寮採海菜失聯 廢棄九孔池尋獲遺體

基隆市57歲陽姓男子疑在新北市貢寮區忠聖宮附近採海菜時失聯，搜救人員今天上午10時許在附近廢棄九孔池凹洞發現1具男性遺體...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦