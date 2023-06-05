與母吵架驚動鄰居報案 桃園男拿BB槍嗆警「真槍」下場慘

桃園市中壢區一名邱姓男子3月11日晚間，酒後與母親發生口角爭執，驚動附近鄰居報警，警方到場後邱男持BB彈長槍對準員警高喊「實彈」，當下警方無法確認是否為真槍，隨即亦將手槍上膛警戒，逮捕過程中雙方發生扭打，造成員警擦挫傷，桃園地檢署近日偵結，依妨害公務、傷害等罪嫌起訴。

39歲邱男3月11日晚間11點多黃湯下肚，在家與高齡母親發生嚴重口角爭執，導致母親嚇得逃至住家二樓外躲避，附近住戶聽聞巨響報警，中壢分局自強派出所員警獲報立即派員前往國強路住家察看。

沒想到邱男見警方上門，竟持生存遊戲用的BB彈長槍對準兩名員警，同時脅迫喊「實彈喔」，員警見狀不敢大意，持續與邱男溝通，但邱男情緒激動，見到支援警力到場，持續揚言實彈，並做出拉槍機上膛的動作，員警隨即也將手槍上膛警戒，雙方對峙。

對此邱男見在場員警上膛，才將手上的長槍放在地上並後退投降，但員警上前壓制逮捕時，邱男仍不服並強力扭動掙扎，造成其中一名員警左膝擦挫傷，當場扣得邱男所有長槍一支。