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與母吵架驚動鄰居報案 桃園男拿BB槍嗆警「真槍」下場慘

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市中壢區一名邱姓男子3月11日晚間，酒後與母親發生口角爭執，驚動附近鄰居報警，警方到場後邱男持BB彈長槍對準員警高喊「實彈」，當下警方無法確認是否為真槍，隨即亦將手槍上膛警戒，逮捕過程中雙方發生扭打，造成員警擦挫傷，桃園地檢署近日偵結，依妨害公務、傷害等罪嫌起訴。

39歲邱男3月11日晚間11點多黃湯下肚，在家與高齡母親發生嚴重口角爭執，導致母親嚇得逃至住家二樓外躲避，附近住戶聽聞巨響報警，中壢分局自強派出所員警獲報立即派員前往國強路住家察看。

沒想到邱男見警方上門，竟持生存遊戲用的BB彈長槍對準兩名員警，同時脅迫喊「實彈喔」，員警見狀不敢大意，持續與邱男溝通，但邱男情緒激動，見到支援警力到場，持續揚言實彈，並做出拉槍機上膛的動作，員警隨即也將手槍上膛警戒，雙方對峙。

對此邱男見在場員警上膛，才將手上的長槍放在地上並後退投降，但員警上前壓制逮捕時，邱男仍不服並強力扭動掙扎，造成其中一名員警左膝擦挫傷，當場扣得邱男所有長槍一支。

案經中壢分局報告偵辦，桃園地檢署偵結，邱男犯刑法傷害、妨害公務罪嫌，另多次對員警強暴、脅迫，因此又以一刑觸犯傷害罪、對依法執行職務之公務員施強暴、脅迫罪，檢方依刑法之規定，重一重論以傷害等罪嫌起訴。

男子亮槍脅迫「實彈」與警對峙，檢方偵結依傷害罪、妨害公務等罪嫌起訴。記者周嘉茹／攝影
男子亮槍脅迫「實彈」與警對峙，檢方偵結依傷害罪、妨害公務等罪嫌起訴。記者周嘉茹／攝影

桃園 妨害公務 傷害罪

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