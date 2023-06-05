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沙鹿工地旁路塌陷 混凝土車側翻釀1傷…都發局初判出爐
台中沙路區錦華街一處工地今地面塌陷，一輛水泥預拌車陷入側翻，駕駛受困、救出時意識模糊、送醫急救；都發局指出，第一時間勒令該工地停工，初步研判係抽排水導致路基掏空，將依法裁罰1.8萬元，並邀集公會技師現勘，檢視公安危害程度，請工地設緊急安全設施，搶救完再依法申請復工。
都發局指出，已要求工地先搶救陷入車輛及人員，初步研判係抽排水導致路基掏空，後續將持續要求建商改善，將塌陷道路回填復原，保障民眾通行，免除行車等公安疑慮
都發局說明，該建案為地上10樓、地下2樓新建工程，目前進度為地下二樓頂板混凝土澆置；經獲報公安事故後，已立即勒令工地停工改善，依法裁罰1.8萬元罰緩。
都發局強調，災害搶救處置完成後，將請承造人，依建築物施工管制辦法第4條規定，應先送施工計畫及圖說經第三公正專業單位提出諮詢意見，再向本局申請復工。
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