沙鹿工地工安意外傷人 中市府勒令停工二單位都開罰

台中市沙鹿區一輛預拌混凝土車今天在工地外準備澆置作業時，突然因路面坍陷造成車身傾斜，導致李姓駕駛受傷。圖／台中市政府提供 台中市沙鹿區一處工地今天塌陷，台中市政府表示，預拌混凝土車在工地外準備澆置作業時，突然因路面坍陷造成車身傾斜，李姓駕駛受傷，初步研判為抽排水導致路基掏空，都發局獲報後已勒令工地停工，依違反建築法裁處1萬8000元罰鍰；勞檢處已派員稽查，如有違反職業安全衛生法，將再依法開罰3萬元以上、30萬元以下罰鍰，並視違法情節移送法辦。

都發局表示，此案領有中市111中都建字第01432號建造執照，為地上10樓、地下2樓新建工程，起造人合眾建築經理股份有限公司、承造人全勝建構營造公司、監造人為吳明杰建築師事務所。目前進度為地下二樓頂板混凝土澆置，都發局獲報後，立即通知工地停工並開罰，事故現場已先以安全椎圍閉道路，土木公會技師已現場勘查，並請工地派員進行路口交管，維護用路人安全。

都發局說明，事發後，都發局即依SOP緊急應變，勒令工地停工，聯絡公會技師趕赴現場勘查，檢視公安危害程度，研判後續是否緊急疏散等相關因應作為；請工地設置緊急安全設施並視情況採取適當措施，如開挖面灌水、澆灌混凝土、臨時支撐等，避免災害擴大；災害處置完成後，承造人才可依中市建築物施工管制辦法第4條規定，先送施工計畫及圖說經都發局指定機關學校或專業團體提出諮詢意見，再向都發局申請復工。