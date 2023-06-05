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台中6歲童「泡澡」送醫不治 醫護搶救驚見四肢驅幹瘀傷

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導

台中市豐原區一名6歲男童日前在家泡澡，突然無生命跡象，家屬打119送醫後仍不治，醫護人員卻赫然發現男童身上有多處陳舊性瘀傷，懷疑男童受虐，立刻通報警方。台中市社會局表示，男童曾有受虐紀錄，家防中心初步評估男童疑似遭到兒虐，將依法提起獨立告訴。

6月1日晚間8點許，台中市消防局接獲民眾報案，指豐原區一名6歲男童在泡澡時，突然沒有呼吸心跳，男童緊急送醫急救，但搶救近1小時，仍在晚間9點不治。不過醫護人員急救時發現，男童軀幹及四肢有多處陳舊性瘀傷，懷疑受虐，立刻通報警方。

台中市社會局表示，男童曾因有家暴通報紀錄，社會局介入處理，家防中心初步評估男童疑似遭到兒虐，將依法提起獨立告訴。台中地檢署已啟動重大兒虐案調查，男童死因尚待釐清。

家暴 受虐兒

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