快訊

評／性騷受害者為何噤聲？關鍵原因是這一問題

遭爆「抹布水煮麵」網炸鍋怒改店名 業者急停業宣稱明開記者會

中正大學校友千字文控訴副教授性騷 被拆泳衣綁帶、按摩大腿根部

沙鹿工地旁路面塌陷 混凝土車側翻壓傷1人！勞檢處勒令停工

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區一處工地旁路面坍方，今天造成一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區一處工地旁路面坍方，今天造成一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區一處工地旁路面今天塌陷，一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人，被送醫急救，台中市勞檢處已派人到場調查，並勒令停工，因工地沒做擋土，地面承載力不足等缺失。

台中市消防局今天早上9點接獲報案，沙鹿區錦華街一處工地旁發生緊急創傷救護，出動沙鹿、龍井、梧棲、西屯分隊及第四大隊，各式消防車輛10輛，消防人員25名，由大隊長蔡孟栩帶隊指揮搶救。

現場是路面坍方，造成一輛預拌混凝土車側翻壓傷一名工人，工地營建廠商已協助聯繫吊車到場。地層下陷造成預拌混泥土車車輛翻覆，沙鹿消防分隊到場後先以消防車絞盤、梧棲分隊使用車吊臂共同固定預拌混泥土車，確保傷者安全無虞，因該車重量達35噸以上，需等待業者配合大型吊車到場方能吊掛，先由救護人員接觸患者進行緊急救護處置。

早上9點34分，業者調派吊車至現場進行車輛吊掛，消防局搶救人員協助以油壓破壞器材，協助傷者脫困，10點4分傷者順利脫困，送梧棲童綜合醫院。

傷者到醫院時意識清楚，雙下肢和背部擦挫傷，右大腿燙傷，應是鋼版高溫造成，目前仍在醫院檢查中；台中市勞檢處表示，工地的地面承載力不足，造成地面塌陷，車翻傷心意外，已要求停工，將開罰3到30萬元不等罰鍰。

台中市沙鹿區一處工地旁路面坍方，今天造成一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區一處工地旁路面坍方，今天造成一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區一處工地旁路面坍方，今天造成一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區一處工地旁路面坍方，今天造成一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區一處工地旁路面坍方，今天造成一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區一處工地旁路面坍方，今天造成一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區一處工地旁路面坍方，今天造成一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區一處工地旁路面坍方，今天造成一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區一處工地旁路面坍方，今天造成一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人。圖／台中市消防局提供
台中市沙鹿區一處工地旁路面坍方，今天造成一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人。圖／台中市消防局提供

地層下陷 路面塌陷

延伸閱讀

又是建築工地造成馬路塌陷 水泥預拌車側翻駕駛受傷

就怕建商偷施工 新竹縣府稽查豐邑3停工建案工地

士北科10處工地…學生飽受通學噪音苦 蔣萬安指示協調

縣府全面稽查深基礎開挖工地 520旁新建案明辦說明會

相關新聞

沙鹿工地旁路面塌陷 混凝土車側翻壓傷1人！勞檢處勒令停工

台中市沙鹿區一處工地旁路面今天塌陷，一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人，被送醫急救，台中市勞檢處已派人到場調查，並勒令停...

桃園車站有人落軌…乘客遭區間車撞上 「身首分離」亡

桃園火車站驚傳死傷事故，今天上午9點30分有人掉落鐵軌，遭2124次嘉義往基隆北上區間車撞擊，當場頭手分離，鐵警獲報到場...

又是建築工地造成馬路塌陷 水泥預拌車側翻駕駛受傷

台中市沙鹿區錦華街今天出現地面塌陷，一輛水泥預拌車因此側翻，駕駛受困，被救出時意識糢糊，送醫急救，地面塌陷原因由相關單位...

影／高中生落海第3天遺體沖上岸 母親痛哭自責旁人鼻酸

3名高中生前天到台中大安海濱樂園戲水，其中1名學生失蹤，被大浪捲入海中，他的遺體今天早上被發現沖上岸邊，家人指認痛哭，母...

苗栗山林火災釀10警義消送醫 今早啟用直升機空中灑水

苗栗縣大湖鄉新開村山區昨中午發生山林火災，受限地形及水源，且現場布滿枯樹、雜草，火勢撲滅困難，灌救過程中，一度造成9名消...

影／悚！妙齡女騎車行經中興新村 遭風箏線割喉

南投中興新村親情公園及上方大草坪，假日常見放風箏，23歲女子昨騎車行經竟遭尼龍風箏線割喉，所幸車速不快，及時煞停才未摔車...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦