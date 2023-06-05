沙鹿工地旁路面塌陷 混凝土車側翻壓傷1人！勞檢處勒令停工

台中市沙鹿區一處工地旁路面坍方，今天造成一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人。圖／台中市消防局提供 台中市沙鹿區一處工地旁路面今天塌陷，一輛預拌混凝土車側翻，壓傷一名工人，被送醫急救，台中市勞檢處已派人到場調查，並勒令停工，因工地沒做擋土，地面承載力不足等缺失。

台中市消防局今天早上9點接獲報案，沙鹿區錦華街一處工地旁發生緊急創傷救護，出動沙鹿、龍井、梧棲、西屯分隊及第四大隊，各式消防車輛10輛，消防人員25名，由大隊長蔡孟栩帶隊指揮搶救。

現場是路面坍方，造成一輛預拌混凝土車側翻壓傷一名工人，工地營建廠商已協助聯繫吊車到場。地層下陷造成預拌混泥土車車輛翻覆，沙鹿消防分隊到場後先以消防車絞盤、梧棲分隊使用車吊臂共同固定預拌混泥土車，確保傷者安全無虞，因該車重量達35噸以上，需等待業者配合大型吊車到場方能吊掛，先由救護人員接觸患者進行緊急救護處置。

早上9點34分，業者調派吊車至現場進行車輛吊掛，消防局搶救人員協助以油壓破壞器材，協助傷者脫困，10點4分傷者順利脫困，送梧棲童綜合醫院。