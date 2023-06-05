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16包砂石掉落車道！曳引車過彎釀禍 對向砂石車撞上

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

黃男今晨駕駛貨運曳引車行經台2線一處彎道時，車上砂石包掉落對向車道，行駛對向車道的李男閃避不及撞上，人未受傷，交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
黃男今晨駕駛貨運曳引車行經台2線一處彎道時，車上砂石包掉落對向車道，行駛對向車道的李男閃避不及撞上，人未受傷，交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
黃姓男子今晨近6點駕駛貨運曳引車，行駛台2線經過一處右轉彎道時，車上的砂石包掉落到對向車道。同樣駕駛貨櫃曳引車行駛對向車道的李姓男子閃避不及撞上，所幸未受傷。車禍發生後，警方指揮車輛單線雙向通行。公馬路總局基隆工務段派員清理車道，9點左右恢復雙向通行。

年近60歲的黃男今早駕駛營業貨運曳引車，載運砂石包沿台2線基隆往宜蘭方向行駛。5點45分行經水湳洞路段一處右轉彎道時，車上載運的砂石疑因未裝載妥當，共有16包砂石包掉落在宜蘭往基隆方向車道。

年近40歲李男駕駛貨運曳引車行駛對向車道，因躲避不及撞上砂石包，車頭受損，人未受傷。瑞芳警分局獲報到場處理，黃男和李男接受酒測，數值均為０。警方舉發黃男違規，並調派警員到場協助疏導交通，維持單線雙向通行。

拖吊車在上午7點21分開始拖吊事故車輛，台2線封閉雙向車道，7時55分將事故車輛拖離現場。基隆工務段人員在9點5分將砂石清理完畢，交通恢復順暢。

黃男今晨駕駛貨運曳引車行經台2線一處彎道時，車上砂石包掉落對向車道，行駛對向車道的李男閃避不及撞上，人未受傷，交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
黃男今晨駕駛貨運曳引車行經台2線一處彎道時，車上砂石包掉落對向車道，行駛對向車道的李男閃避不及撞上，人未受傷，交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
黃男今晨駕駛貨運曳引車行經台2線一處彎道時，車上砂石包掉落對向車道，行駛對向車道的李男閃避不及撞上，人未受傷，交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝
黃男今晨駕駛貨運曳引車行經台2線一處彎道時，車上砂石包掉落對向車道，行駛對向車道的李男閃避不及撞上，人未受傷，交通受阻。記者邱瑞杰／翻攝

車道 砂石

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