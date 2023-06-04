送醫5天今晨離世…中校陸軍南測中心受測3分鐘突抽搐 官兵還原倒地現場

國防部主計局台南財務組副組長楊姓中校上月31日在陸軍南測中心接受體能檢測跳繩時突休克，緊急送醫裝上葉克膜搶救，今清晨6點7分因血壓驟降搶救無效，由院方宣告死亡。

陸軍南測中心晚間證實死訊，對於檢警今相驗，將調病歷查明確切死因，國防部主計局將派員協助家屬處理後事。中心說，後續相關發言由國防部統一發布。

「從南測中心到台中榮總嘉義分院僅花了20多分鐘，可惜最後仍等不到好消息。」有南測中心官兵私下說，楊中校當天下午2點在南測中心進行體能檢測，先實施伏地挺身、仰臥起坐測驗後休息，4點10分集合，26分開始跳繩，跳約3分鐘時，不明原因突倒地抽搐。

在旁醫官聽到檢測官呼救，立即上前檢視，楊被送上救護車急救時已失去生命徵象，第一時間由營區救護車以破百時速直奔醫院，送醫途中為把握時效，醫官不斷CPR及電擊搶救，約僅20餘分鐘即趕至醫院，較平常至少少了一半時間，可惜最後等不到好消息。