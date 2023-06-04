快訊

送醫5天今晨離世…陸軍中校體測跳繩3分鐘突倒地抽搐 官兵還原現場

13縣市發布大雨特報 宜縣南澳鄉防豪雨「時雨量飆71毫米」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

送醫5天今晨離世…中校陸軍南測中心受測3分鐘突抽搐 官兵還原倒地現場

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

國防部主計局台南財務組副組長楊姓中校上月31日在陸軍南測中心接受體能檢測跳繩時突休克，緊急送醫裝上葉克膜搶救，今清晨6點7分因血壓驟降搶救無效，由院方宣告死亡。

陸軍南測中心晚間證實死訊，對於檢警今相驗，將調病歷查明確切死因，國防部主計局將派員協助家屬處理後事。中心說，後續相關發言由國防部統一發布。

「從南測中心到台中榮總嘉義分院僅花了20多分鐘，可惜最後仍等不到好消息。」有南測中心官兵私下說，楊中校當天下午2點在南測中心進行體能檢測，先實施伏地挺身、仰臥起坐測驗後休息，4點10分集合，26分開始跳繩，跳約3分鐘時，不明原因突倒地抽搐。

在旁醫官聽到檢測官呼救，立即上前檢視，楊被送上救護車急救時已失去生命徵象，第一時間由營區救護車以破百時速直奔醫院，送醫途中為把握時效，醫官不斷CPR及電擊搶救，約僅20餘分鐘即趕至醫院，較平常至少少了一半時間，可惜最後等不到好消息。

楊姓中校上月31日前往陸軍南測中心受測倒地送醫，不幸今晨離世。圖／本報資料照
楊姓中校上月31日前往陸軍南測中心受測倒地送醫，不幸今晨離世。圖／本報資料照

國防部 陸軍

延伸閱讀

陸軍中校體測跳繩3分鐘突抽搐、5天後身亡 檢警相驗查死因

陸軍湖口營區登步摃迅雷 爆發忠誠門與二號門之亂

共艦海峽挑釁美加艦艇 國防部籲中共尊重自由航行權

國防部：2架次共機擾西南及東北空域

相關新聞

約出遊堤防試機車性能…4機車連環撞 2死3輕重傷

屏東縣消防局今下午4點4分接獲報案，高樹鄉廣福大橋附近的河堤防汛道路，發生4輛機車連環撞事故，車禍事故釀2死3輕重傷，現場是一群朋友相約測試機...

送醫5天今晨離世…中校陸軍南測中心受測3分鐘突抽搐 官兵還原倒地現場

國防部主計局台南財務組副組長楊姓中校上月31日在陸軍南測中心接受體能檢測跳繩時突休克，緊急送醫裝上葉克膜搶救，今清晨6點...

影／樹林加油站20名高中生持械大亂鬥 11人動手移送法辦

新北市樹林區今天凌晨發生20名青少年持械打群架，全都是高中生，因口角衝突進而在臉書互嗆，其中一方趁對方夜遊半路埋伏，在加...

搭船遊客嚇壞！高雄鼓山渡輪站旁漂全裸男浮屍 警方清查中

高雄鼓山區哨船頭船渠處今下午3時44分許被發現一具浮屍，搭乘渡輪的民眾發現後嚇得報警，高雄港務警察總隊、鼓山警分局獲報後...

苗栗大湖木材堆起火風勢突變 10名警義消身體不適就醫

苗栗縣大湖鄉新開村山區大堆的廢木材今天中午發現起火，警義消人員灌救時風勢突然改變，造成10人身體不適，8人無大礙，2人住...

嘉義廟公「身體僵硬」陳屍廟內 檢警相驗：心因性猝死

嘉義縣大埔鄉某寺廟七旬黃姓廟公今天清晨被發現陳屍在廟內房間床上，檢警今天相驗，死因為心因性猝死。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦