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誆騙金山商人887萬元投資獲利 詐團想再騙840萬才露餡

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

新北市金山區沈姓商人掉入詐騙集團陷阱，先後交付887萬元買未上市股票，誤信漲價獲利。詐團成員接著跟沈男說，抽中股票可低於市價認購，總額840萬元。沈男向家人說這個「好消息」，家人察覺他受騙並報案。警方逮捕涉嫌擔任取款車手的陳姓少年和開車接應的陳姓男子，偵詢後昨晚送辦。

60多歲沈男上個月接到詐騙集團成員打來的電話，慫恿他投資理財，邀他加入一家股票投資公司購買股票，並下載指定App軟體，查詢投資標的股價漲跌。沈男先後以臨櫃匯款或面交方式，交付887萬元給理財顧問專員。

詐騙集團日前告知沈男抽中未上市股票等名義，誘騙沈男再交付840萬元。沈男信以為真並告訴家人，但家人一聽覺得不對勁，沈男才驚覺遭詐騙，並向警方報案。

詐騙集團成員約沈男昨天在一家超商外見面交款，金山警分局派員在約定地點往埋伏，見17歲陳姓少年現身予以逮捕，在附近等待接應的20多歲陳男形跡可疑，經警方盤查也帶回調查，並查扣手機3支、公司印章章9顆、工作證名牌，現金收款收據、契約書等證物，偵詢後將兩人依詐欺罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

金山警分局長蔣叔君表示，詐騙集團會誰網路上社交媒體、網頁及影片頻道投放各類「投資」廣告，假借股市名人或成功人士名義取得民眾信任，讓人一步步落入陷阱而不自知，呼籲民眾投資時要小心，避免被騙，血本無歸。

新北市金山區沈姓商人受騙，先後交付887萬元投資。警方逮捕涉嫌擔任車手的陳姓少年和開車接應的陳姓男子移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市金山區沈姓商人受騙，先後交付887萬元投資。警方逮捕涉嫌擔任車手的陳姓少年和開車接應的陳姓男子移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市金山區沈姓商人受騙，先後交付887萬元投資。警方逮捕2名嫌犯及查扣1批涉案證物。記者邱瑞杰／翻攝
新北市金山區沈姓商人受騙，先後交付887萬元投資。警方逮捕2名嫌犯及查扣1批涉案證物。記者邱瑞杰／翻攝
新北市金山區沈姓商人受騙，先後交付887萬元投資。警方逮捕涉嫌擔任車手的陳姓少年和開車接應的陳姓男子移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝
新北市金山區沈姓商人受騙，先後交付887萬元投資。警方逮捕涉嫌擔任車手的陳姓少年和開車接應的陳姓男子移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

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