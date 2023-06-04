桃園羊稠坑6旬登山客突心肌梗塞 救護員靠這關鍵搶命

桃園市蘆竹區一名龔姓男子昨下午到羊稠坑登山步道健行，突然感覺胸口劇痛，同行友人趕緊打119求救，救護人員到場發現男子疑為急性心肌梗塞發作，緊急給藥急救處置後立即送醫，同時接力上傳心電圖至線上醫療指導醫師群組進行判讀，供醫院端預做準備，成功挽回一命。

消防局指揮中心昨下午5點多接獲民眾報案，蘆竹區羊稠坑登山步道一名60歲龔姓男子胸痛不適且冒冷汗，立即派遣蘆竹分隊及救護車前往，抵達後經緊急評估懷疑龔男為急性心肌梗塞所造成的缺血性胸痛，立即給予龔男救護使用藥物，施做院前十二導層心電圖，於下午6點多將人帶下山送醫急救。

由於山路崎嶇，龔男於晚間7點多抵達醫院，耗時將近一個半小時，所幸院方早已準備，縮短患者進入心導管室的時間，成功搶回生命。根據衛福部公布2022國人十大死因，心臟病高居第二名，僅次於癌症，其中高危險族群通常有抽菸習慣、體重過重、家族遺傳病史等，到院前有30至50%的死亡率。