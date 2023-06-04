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警車行經無號誌路口未禮讓行人 南警：違規舉發懲處
台南市警二分局博愛派出所警員，昨天下午3點多巡邏，行經北門路1段無號誌路口，被民眾檢舉未禮讓行人優先通行並將此事PO上網，市警二分局今天說，當時因外側車道有公車臨時停等，駕駛視線為該公車遮蔽未能看見路旁有行人，警員疏未禮讓行人優先通行違規部分，將依法違規舉發並予行政懲處檢討改進。
有網友在「翻轉台灣交通違交交流平台」臉書社群將此事PO上網，指出警車行經無號誌路口，警察沒有放慢察看，可能是行人沒有舉手的關係，引起網友討論。
台南市警二分局說，博愛派出所員警於3日下午4點時39分巡邏勤務時，行經北門路1段51巷口時，因該路口為無號誌路口且警車行駛於內側車道，當下因外側車道有公車臨時停等，駕駛視線為該公車所遮蔽未能看見路旁有欲通行馬路之行人，待車輛行近路口發現行人時如緊急煞車恐將致生後方車輛追撞危險。
市警二分局表示，警員疏未禮讓行人優先通行違規部分，將依法違規舉發並予行政懲處檢討改進，也將督促員警駕車注意並恪遵交通規則。
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