影／大雨路滑保時捷撞分隔島 翻車撞倒路燈和警方監視器

台中地區今天凌晨大雨，一輛保時捷車行經梧棲區台灣大道，疑地面積水溼滑，車失控撞上分隔島後翻車，撞倒路燈也撞損警方監視器，標誌桿被撞到掉在對向車道，一輛計程車撞上掉落的標誌桿，保時捷駕駛和乘客都受傷，肇事原因由警方調查中。

清水警分局調查，今天凌晨零時57分，39歲蔡姓男子駕駛保時捷，新車價格約400萬元，載39歲王姓男子，經中市梧棲區台灣大道八段近中華路二段口。

保時捷沿台灣大道八段快車道中間車道西往東方向行駛，因天雨路滑，車輛壓到積水，打滑後撞分隔島翻車，也撞倒路燈及標誌桿，警局設置監視器也損壞，標誌桿掉落在往西快車道上，53歲李姓男子開計程車經過撞到標誌桿。