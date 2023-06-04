台電工程車在谷關便道撞山壁 外線配電員被夾擊死亡

一輛台電工程車昨晚行經台中和平在谷關便道，疑失控撞山壁，張姓駕駛是外線配電員，被夾在車門和座椅間，被救出時已死亡，事故原因由警方調查中。

和平警分局谷關派出所昨晚11點30分接獲報案，在和平區中橫便道谷關管制站往梨山方向6.7公里處發生台電工程車碰撞山壁事故，駕駛1人受困，立即派遣警員蔣桂林處理，谷關消防分隊楊小隊長等5員前往救援。

員警到場發現，台電工程車左側撞擊山壁，車輪陷於水溝，外線配電員49歲張男被夾於駕駛座車門及座椅之間，立即聯絡谷關工務段派機具到場處理，經現場消防人員搶救，初判張男頭骨、胸骨骨折、口、鼻出血，已無生命跡象，未送醫急救。

據了解，張男及另1名台電外線配電人員陳男經台灣電力公司台中區營業處遙控中心通報，到該處做跳電維修工程，處理完收拾該車升降梯支撐架，發現車輛疑似手煞車未拉好失控滑動，張男上前欲拉起手煞車，導致此次意外發生。