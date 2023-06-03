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高雄人妻和健身教練共吃冰辯未出軌 小王挨告因這舉動輸了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄鄭姓健身教練收留離家的已婚周姓人妻，王姓丈夫發現兩人有曖昧蒐證，發現妻子和鄭不僅共處一室，在外約會還共吃一碗冰，雙手環抱、臉頰貼緊緊，並當街摟肩、勾手，如熱戀情侶，怒提告求償50萬；雖周否認出軌，但法官認鄭男套房格局無其他房間，加上兩人親密舉動，認定鄭侵害王配偶權，判決須賠15萬元。

高雄簡易庭判決指出，王姓男子和周姓妻子結婚9年，2021年8月間，雙方爭吵後，周女離家出走，王後來發現妻子竟和鄭姓健身教練同住一屋，認為妻子出軌，於是暗中蒐證。

王男發現周妻不僅和鄭共處一室過夜，兩人共乘機車時，鄭幫妻子戴上安全帽，後座的妻子則雙手環抱鄭男，臉頰緊貼，在街邊商店點餐時，鄭會摟妻子的肩膀、順勢摸背和腰際，兩人會共吃一碗冰。王認為妻子紅杏出牆，以侵害配偶權，對鄭求償50萬元。

案經高雄簡易庭法官審理，鄭否認和周女有婚外情，辯稱只是好心收留，法官認為鄭、周兩人在外約會的舉動，尚不至於被評價到已達侵害配偶法益「情節重大」之程度。

但法官調閱鄭男所繪製的套房格局，認為套房內除浴室和相連的陽台外，並無何牆垣屏蔽區隔，鄭接納已婚的周女和自己頻繁在同室過夜，顯已逾越客觀社會大眾所能接受的正常男女交往舉措，因此判決鄭敗訴，審酌雙方經濟和社會定位等條件，判鄭須賠償15萬元給王男。

高雄周姓人妻和王姓丈夫吵架，離家出走，鄭姓健身教練收留周妻，兩人約會共吃冰，遭王蒐證提告，兩人辯稱未出軌，但共處多夜和親密舉動，法官判鄭賠償15萬元給王男。圖／取自ingimage
高雄周姓人妻和王姓丈夫吵架，離家出走，鄭姓健身教練收留周妻，兩人約會共吃冰，遭王蒐證提告，兩人辯稱未出軌，但共處多夜和親密舉動，法官判鄭賠償15萬元給王男。圖／取自ingimage
高雄鄭姓健身教練收留離家出走的周姓人妻，兩人約會共吃冰，遭周的王姓丈夫蒐證提告，兩人辯稱未出軌，但共處多夜和親密舉動，法官判鄭賠償15萬元給王男。圖／取自ingimage
高雄鄭姓健身教練收留離家出走的周姓人妻，兩人約會共吃冰，遭周的王姓丈夫蒐證提告，兩人辯稱未出軌，但共處多夜和親密舉動，法官判鄭賠償15萬元給王男。圖／取自ingimage

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