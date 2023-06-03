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祭拜遭撞不治3歲女童 黃偉哲：記取教訓

中央社／ 台南3日電

台南市3歲女童5月8日在斑馬線上遭撞不治，家屬今天舉行告別追思。到場祭拜的台南市長黃偉哲表示，自己以女童父親的話「希望這是最後一件」自我告誡，市府也會記取教訓。

黃偉哲今天前往台南市立殯儀館祭拜遭撞不治的3歲女童，接受媒體聯訪指出，台南市政府年底前將完成百處路口行人專用時向、行人綠燈早開等改善工程，希望將人車分流，以避免發生類似意外。

黃偉哲表示，市府將全力檢討行人權益保障及交通事故防制，自己將以女孩父親的話「希望這是最後一件」自我告誡，市府也會記取教訓，為市民交通安全把關。

黃偉哲在5月份市府道安會報中，已指示各單位向中央爭取經費，優先改善交通事故熱點與校園周邊環境。依交通局報告，「百大路口安全行動」計畫，預計年底前至少完成100處路口採行人專用、行人綠燈早開方式改善，同時於道路進行路平專案一併處理行穿線退縮、增設庇護島等人本設計，讓人車分流，降低左轉車輛A柱行車視野死角問題。

另外，台南市警察局自5月1日起配合全國同步執行「路口不停讓行人大執法」專案勤務，目前各類違規已開單告發超過1萬2000多件。5月21日起並將「開車騎車邊滑手機」也列入大執法取締項。

台南市北區忠義路、成功路口5月8日上午9時許發生車禍，38歲李女帶著3歲幼女走在斑馬線上，遭36歲杜姓孕婦駕駛休旅車左轉撞上，李女受困車底被救出送醫，女童倒地傷重不治，引起全國關注。

黃偉哲 台南

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