斗南垃圾掩埋場暗夜火警 易燃垃圾狂燒火光染紅天空

雲林斗南垃圾掩埋場今天凌晨傳出火警，現場上萬公噸的暫置垃圾全面燃燒，熊熊火光染紅暗夜，縣府消防局獲報出動各式消防車輛到場灌救，目前火勢已撲滅，所幸縣內各地陸續降雨，緩和災情，火災原因待火調人員進一步調查釐清。

斗南垃圾掩埋場今天凌晨12點20分左右突然竄出火苗，因現場都是易燃物，火勢延燒迅速，消防局派遣斗南、斗六、虎尾及大埤等消防分隊共8輛各式消防車輛、30名消防及義消人員前往灌救，火勢約1小時撲滅。