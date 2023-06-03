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斗南垃圾掩埋場暗夜火警 易燃垃圾狂燒火光染紅天空

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林斗南垃圾掩埋場今天凌晨傳出火警，現場上萬公噸的暫置垃圾全面燃燒，熊熊火光染紅暗夜，縣府消防局獲報出動各式消防車輛到場灌救，目前火勢已撲滅，所幸縣內各地陸續降雨，緩和災情，火災原因待火調人員進一步調查釐清。

斗南垃圾掩埋場今天凌晨12點20分左右突然竄出火苗，因現場都是易燃物，火勢延燒迅速，消防局派遣斗南、斗六、虎尾及大埤等消防分隊共8輛各式消防車輛、30名消防及義消人員前往灌救，火勢約1小時撲滅。

斗南鎮長沈暉勛獲報趕赴現場，據了解，該座垃圾掩埋場目前堆置約4萬公噸的垃圾量，火警發生後，靖消全力布水線灌救，所幸不久後天空開始降雨，清潔隊人員也透過挖土機挖開垃圾，避免悶燒，1點40分左右火勢撲滅，據統計，燃燒面積約500平方公尺。

雲林斗南垃圾掩埋場今天凌晨傳出火警，現場上萬公噸的暫置垃圾全面燃燒，熊熊火光染紅暗夜。圖／讀者提供
雲林斗南垃圾掩埋場今天凌晨傳出火警，現場上萬公噸的暫置垃圾全面燃燒，熊熊火光染紅暗夜。圖／讀者提供

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