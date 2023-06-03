聽新聞
test
0:00 / 0:00

5億高中生墜樓案 傳手有不明針孔

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中市賴姓高中生墜樓案，全案仍疑點重重。圖為涉案夏姓男子。記者陳宏睿／攝影
台中市賴姓高中生墜樓案，全案仍疑點重重。圖為涉案夏姓男子。記者陳宏睿／攝影

繼承五億遺產賴姓高中生命案仍未明，賴男母親委任律師昨再赴台中地檢署遞狀，懷疑有多處遭他殺跡證，累計已聲請調查廿二項證據，昨天傳出賴男身上有四處不明針孔，解剖報告預計下周出爐。檢方不排除朝偽造文書、加工自殺罪方向偵辦。

據調查，賴男的左側肋骨斷了好幾根，斷骨刺穿臟器造成腹腔大出血，檢警過濾案發大樓的監視器，發現除賴男以外，只拍到和賴登記結婚的夏姓男子進出十樓，因此仍鎖定夏男一人涉案，不排除夏男有加工自殺嫌疑。

檢警查出，賴男、夏男當天隨機找路人替他們簽字當證人，再赴戶政事務所完成結婚登記，此部分被認定有使公務人員登載不實罪。

賴男右手二頭肌、手肘及手臂出現四處不明針孔，律師許哲維前往消防隊查看急救錄影畫面，發現隊員並未替賴施打藥物，另向急救的中國附醫確認當時施打點滴是在左手，針對不明針孔來源、遭注射何物一併聲請調查；至於背部有八條裂傷也懷疑非墜樓造成，而是他殺跡證。

結婚 律師 監視器 遺產 命案 偽造文書

延伸閱讀

五億高中生肋骨斷、內臟破 配偶涉偽造文書不排除加工自殺

非急救造成！五億高中生4處不明針孔 律師急赴消防隊、醫院調畫面

五億高中生遺產引各界覬覦？台中警已在賴母家設巡邏點

影／5億高中生死亡近月...遺體仍冰存 無法舉辦告別式原因曝光

相關新聞

五億高中生肋骨斷、內臟破 配偶涉偽造文書不排除加工自殺

繼承五億遺產賴姓高中生命案至今疑點重重，賴的母親委任律師今再赴台中地檢署遞狀，累計已聲請調查多達22項證據，懷疑有多處遭...

人倫悲劇！深夜驚傳女兒手悶死臥床父再服藥一死一命危

嘉義縣竹崎鄉和平村晚間10點左右，驚傳40多歲女子疑因長期照顧年邁父親，加上患有精神疾病，晚間疑承受不住壓力，突失控以雙手...

對峙2小時！汐止男挾持前女友揚言開瓦斯 遭警方移送偵辦

新北市汐止區福德二路今晚7時發生一對情侶吵架，邱姓男子疑似持前女友鎖門揚言開瓦斯，現與消防人員與警方對峙兩小時，於晚間9...

5億高中生墜樓案 傳手有不明針孔

繼承五億遺產賴姓高中生命案仍未明，賴男母親委任律師昨再赴台中地檢署遞狀，懷疑有多處遭他殺跡證，累計已聲請調查廿二項證據，...

投資失利萌輕生念頭 女從商旅11樓墜落不治

台北市中山區某商旅今午發生墜樓案，年約50歲嚴姓女子從11樓房間陽台墜落1樓地面，送醫不治，據悉女子生前曾因投資失利向家...

關懷更生人 士林地檢署辦粽香傳情並贈慰問金

士林地檢署與士林榮譽觀護人協進會，關懷受保護管束人、更生人推展公益，今(2)日在汐止教會辦理「粽香傳情 送溫馨」關懷活動，包括法務部長蔡清祥、士林地檢署檢察長顏迺偉都出席參加，現場贈送美味的愛心粽，也針對經濟困難的受保護管束人致贈慰問金，傳遞關懷，希望讓他們能勇敢面對生活挑戰、重新出發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦