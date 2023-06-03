5億高中生墜樓案 傳手有不明針孔

台中市賴姓高中生墜樓案，全案仍疑點重重。圖為涉案夏姓男子。記者陳宏睿／攝影

繼承五億遺產賴姓高中生命案仍未明，賴男母親委任律師昨再赴台中地檢署遞狀，懷疑有多處遭他殺跡證，累計已聲請調查廿二項證據，昨天傳出賴男身上有四處不明針孔，解剖報告預計下周出爐。檢方不排除朝偽造文書、加工自殺罪方向偵辦。

據調查，賴男的左側肋骨斷了好幾根，斷骨刺穿臟器造成腹腔大出血，檢警過濾案發大樓的監視器，發現除賴男以外，只拍到和賴登記結婚的夏姓男子進出十樓，因此仍鎖定夏男一人涉案，不排除夏男有加工自殺嫌疑。

檢警查出，賴男、夏男當天隨機找路人替他們簽字當證人，再赴戶政事務所完成結婚登記，此部分被認定有使公務人員登載不實罪。

賴男右手二頭肌、手肘及手臂出現四處不明針孔，律師許哲維前往消防隊查看急救錄影畫面，發現隊員並未替賴施打藥物，另向急救的中國附醫確認當時施打點滴是在左手，針對不明針孔來源、遭注射何物一併聲請調查；至於背部有八條裂傷也懷疑非墜樓造成，而是他殺跡證。