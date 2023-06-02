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新北三重台北橋前汽車撞機車 女騎士拋飛頭部重創送醫命危
今天上午新北市三重區福德北路與重新路交叉路口，發生汽車與機車追撞意外，造成47歲江姓女騎士抛飛落地重創，當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救，目前傷者情況並不樂觀持續搶救中，肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待調查釐清。
據了解今天上午11時41分左右，47歲江姓女子騎車沿著新北市三重區福德北路欲左轉進入台北橋機車道，卻不慎與86歲林男所駕駛汽車發生碰撞，江女拋飛落地頭部重創當場沒有生命徵象，緊急協助送醫急救目前情況並不樂觀。
警方表示肇事雙方皆無酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，仍待後續警方調查釐清。
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